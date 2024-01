La Sir Perugia vuole brindare in Coppa. Oggi affronta Milano, in palio la finale

Prende il via oggi l’ultimo atto della coppa Italia, solo quattro squadre sono rimaste in corsa per il trofeo. La Sir Susa Vim Perugia gioca la seconda sfida di semifinale alle ore 18,30 e cerca di avanzare verso quella coccarda tricolore che ha già conquistato tre volte. Nella tredicesima partecipazione i block-devils cercano la loro settima finale ma devono battere la Allianz Milano. A cercare di spingerli verso il traguardo saranno i tifosi a bordo campo, duecentocinquanta Sirmaniaci più coloro che si organizzano con mezzi propri sono pronti a sostenere i colori bianconeri. Gli sportivi che non affronteranno il viaggio avranno comunque l’opportunità di seguire lo spettacolo offerto dal meglio della disciplina nella gara in diretta su Rai Sport. Gli uomini del presidente Sirci hanno i favori del pronostico, malgrado la rivale sia stata capace di batterli in questa stagione. Guardando alla storia dei precedenti tra le due antagoniste si può rilevare che in ventisette scontri diretti gli umbri se ne sono aggiudicati venti, ma gli ultimi tre sono andati ai meneghini e questo è un motivo più che valido per preoccuparsi. Coach Angelo Lorenzetti è avvezzo a questi appuntamenti di grande importanza e rimane tranquillo e fiducioso, essendo consapevole della forza dei suoi uomini. La formazione bianconera è in ottima condizione e pare poter disporre in più di un jolly che risponde al nome del fuoriclasse cubano Wilfredo Leòn ma a cercare di mettersi in luce ci proverà anche l’opposto tunisino Wassim Ben Tara che ha trovato una sua continuità di rendimento. Il team del tecnico Roberto Piazza è molto cresciuto dall’inizio dell’anno e si presenta spavaldo sapendo che è riuscito già a fare lo sgambetto ai rivali.

Tra i lombardi il pericolo principale è senza dubbio lo schiacciatore bulgaro Matey Kaziyski; unico dubbio dei milanesi chi farà coppia con lui col giapponese Yuki Ishikawa che pare più accreditato. Chi si aggiudicherà il match andrà a sfidare in finale la vincente tra Trento e Monza che giocheranno prima (ore 16). Probabile sestetto Perugia: Giannelli in regia, Ben Tara opposto, Russo e Resende Gualberto al centro, Plotnytskyi e Semeniuk schiacciatori, Colaci libero. Possibile sestetto Milano: ad alzare Porro in diagonale con Reggers, in posto-tre Piano e Loser, attaccanti di banda Kaziyski e Ishikawa, libero Catania.

Gli arbitri della partita saranno designati nella riunione tecnica, sei i fischietti che potrebbero dirigere l’incontro, il designatore si è affidato ad una formazione che annovera: Alessandro Cerra (CZ), Giuseppe Curto (TS), Dominga Lot (TV), Ilaria Vagni (PG), Umberto Zanussi (TV) e Marco Zavater