La Sir Susa Vim Perugia vola in semifinale. Verona rimonta, poi si arrende al tie break

SIR SUSA VIM

3

RANA VERONA

2

(25-22, 25-20, 22-25, 15-25, 17-15)

: Semeniuk 18, Ben Tara 14, Russo 14, Plotnytskyi 12, Resende Gualberto 8, Giannelli 3, Colaci (L1), Leòn 3, Held 1, Solé 1, Ropret. N.E. – Herrera, Candellaro, Toscani (L2). All. Angelo Lorenzetti.

VERONA: Mosca 12, Mozic 11, Grozdanov 8, Esmaeilnezhad 7, Dzavoronok 7, Spirito, D’Amico (L1), Keita 28, Sani 4, Zanotti, Zingel. N.E. – Jovovic, Cortesia, Bonisoli (L2). All. Radostin Stoytchev.

Arbitri: Gianluca Cappello (SR) e Maurizio Canessa (BA). SIR (b.s. 14, v. 11, muri 7, errori 16). RANA (b.s. 18, v. 4, muri 12, errori 12).

La Sir Susa Vim Perugia torna in semifinale. I block-devils vincono soffrendo le pene dell’inferno contro una Rana Verona che si è dimostrata dura a morire. La corsa allo scudetto è sempre bella ed appassionante, ed i tremilaottocento si sono divertiti ed emozionati durante i cinque set. Si comincia in estremo equilibrio (14-14). All’ace di Keita risponde quello di Ben Tara ma il punteggio non si sblocca sino a che gli scaligeri commettono degli errori (21-19). Giannelli manda sull’uno a zero. Invertiti i campi i padroni di casa forzano in battuta (7-2). Keita riduce il margine ma Semeniuk opera lo strappo (19-14). Due a zero. Il terzo parziale comincia bene (8-3). Gli scaligeri non si danno per vinti e con un Keita in grande spolvero ribaltano l’inerzia accorciando le distanze. Nella quarta frazione si spegne la luce degli umbri che subiscono (5-13). Entrano Solé e Leòn ma il verdetto è rimandato. Al tie-break il palasport diventa una bolgia e Perugia si esalta (8-4). I veronesi reagiscono e tornano a far sentire pressione (9-9). Il muro di Ben Tara scongiura il sorpasso e poi comincia un botta e risposta che risolve ai vantaggi Semeniuk.