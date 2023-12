La Smartsystem non morde, Macerata dilaga

3

: Marsili 6, Orazi 3, Pahor, Fall 7, Penna, Casaro 16, Sanfilippo, Scrollavezza, Ravellino, D’Amato, Gabbanelli (L), Zonetta 10, Lazzaretto 10. All. Castellano.

SMARTSYSTEM FANO: Michalovic 15, Roberti 9, Galdenzi, Merlo 5, Partenio 1, Raffa (L), Uguccioni, Margutti 3, Focosi 2, Mazzon, Gori, Maletto 10. All. Tofoli.

Arbitri: Grossi e Marotta.

Parziali: 25-22 (28’), 25-23 (29’), 25-22 (30’).

Note: Macerata muri 7, Fano 9.

Il derby è di Macerata. Fano lotta, ma sbaglia anche tanto. I padroni di casa consolidano la vetta, i biancorossi ora sono a – 7 del primo posto. Un’occasione non colta per la Smartsystem che per un set gioca senza i punti di Michalovic che si sveglia nel secondo e terzo parziale. Ma ieri sera i locali erano davvero in palla con Casaro sugli scudi. La Virtus è sempre a ruota, ma spesso perde i giri e il ritmo, è debole soprattutto in ricezione e al servizio. Eppure non si allontana mai troppo dalla capolista. Anzi in tutti i tre i tempi reagisce e recupera. Nel primo da -6 arriva fino al 21-20 di Roberti. Stessa musica nel secondo periodo (20-20) con una grande difesa e nell’ultimo addirittura sorpassa (13-14). Ma tutte le volte nei momenti clou il team di coach Tofoli non azzanna. La scelta di cambiare in corsa Merlo per Margutti premia ma non completamente. Con l’ex di turno la squadra del presidente Cennerilli alza la qualità in difesa, ma perde la cifra in attacco. La coperta è sempre troppo corta.

b.t.