La squadra del presidente Antonio Bartoccini trionfa in campionato. La Bartoccini Perugia travolge Cremona e fa festa. Conquistata la meritata promozione in serie A1

ESPERIA CREMONA

0

BARTOCCINI PERUGIA

3

(20-25, 11-25, 17-25)

CREMONA: Taborelli 9, Piovesan 7, Landucci 6, Munarini 5, Rossini 4, Balconati, Gamba (L1), Coveccia, Zorzetto, Felappi. N.E. – Turlà, Ferrarini, Scialanca (L2). All. Marco Zanelli.

PERUGIA: Montano 19, Traballi 10, Cogliandro 8, Bartolini 7, Kosareva 4, Ricci 1, Sirressi (L1), Messaggi. N.E. – Atamah, Viscioni, Braida, Lillacci, Turini (L2). All. Andrea Giovi.

Arbitri: Dell’Orso (PE) e Di Lorenzo (PA).

ESPERIA (b.s. 12, v. 1, muri 4, errori 12). BARTOCCINI (b.s. 9, v. 4, muri 7, errori 8).

CREMONA – Una vittoria da promozione quella che la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha ottenuto ieri e che ha sancito il ritorno in serie A1 femminile. Dopo un solo anno di purgatorio le magliette nere sono riuscite a coronare il sogno di vincere il campionato con due turni d’anticipo. Il vantaggio è diventato man mano più consistente durante la stagione e le due sconfitte patite durante questi cinque mesi non hanno mai intaccato la fiducia del collettivo che, con il successo pieno sulla Cremonaufficio Esperia Cremona ha matematicamente chiuso ogni discorso sul primo posto, chiarendo chi è la più forte. È la seconda volta che le ragazze del presidente Antonio Bartoccini dominano la categoria cadetta, cinque anni fa avevano centrato identico traguardo ma avevano dovuto attendere l’ultima partita del calendario per liberare la loro gioia. Stavolta tutto è filato via più liscio, merito di un allenatore come Andrea Giovi che ha scelto personalmente gli elementi su cui puntare e che ha plasmato il collettivo rendendolo invincibile. Non una corazzata quella umbra, bensì una buona squadra che è riuscita a trovare la giusta coesione, facendo fronte comune alle difficoltà, proprio quello spirito di gruppo di cui tanto si parla e che era sembrato mancasse nelle ultime stagioni. Al Pala-Radi si è coronata una bella storia, con i tifosi al seguito delle perugine che hanno potuto dare sfogo alla loro felicità. Le padrone di casa sono partite a spron battuto e nel primo parziale hanno preso il comando da subito grazie a Landucci e Piovesan (7-4). Le finalizzazioni imprendibili di una scatenata Montano (sette colpi vincenti) recuperano e mettono la freccia (18-21). Il punto dell’uno a zero arriva su errore altrui. Alla ripresa è ancora Montano a spingere forte e gli errori delle lombarde creano una voragine (10-18). Il raddoppio arriva facile su ennesimo errore. Il terzo set è il più equilibrato ed avanza a braccetto (14-14). Bartolini sblocca con tre muri ravvicinati e propizia l’allungo decisivo (15-21). Il punto della vittoria e della promozione lo firma Traballi. A.A