La versione di Fabio Vullo. "Lube, club e squadra da applausi. La strada imboccata è quella giusta»

CIVITANOVA

Voce apprezzata per le interessanti analisi da opinionista di Rai Sport, ex giocatore di valore mondiale nel ruolo di palleggiatore, Fabio Vullo elogia Lube squadra e Lube società a ridosso della partita a Cisterna. Sarà quinta gara del girone di ritorno di SuperLega e terza esterna per i biancorossi, anche se la prima a Padova verrà recuperata il 20 febbraio. Reduce dall’entusiasmante vittoria casalinga su Verona, confermando l’inviolabilità dell’Eurosuole Forum, il team di Medei cerca domani alle 19 la seconda affermazione fuoricasa, sarebbe la prima lontano dalle Marche ricordando che l’unico blitz messo a segno in campionato è stato nel derby con Grottazzolina e si giocava a Porto San Giorgio.

Vullo, può essere la domenica giusta?

"Ogni partita è a sé, anzi secondo me ogni set fa storia a sé. Cisterna è avversaria rognosa, guidata da un alzatore valido come Baranowicz, ha un opposto forte come Faure e due centrali bravi a muro, però la Lube ha tutte le chance per farcela".

Civitanova è anche in un buonissimo momento...

"Vero, domenica mi ha impressionato contro Verona. Ritengo che la società abbia fatto una scelta azzeccata rifondando e la strada intrapresa è proprio quella giusta. Medei sta lavorando bene, sta responsabilizzando e valorizzando i suoi talenti. Si vede che sta creando un gruppo, la Lube gioca di squadra".

In questo senso ha meriti anche Boninfante. Da grande ex palleggiatore: una scommessa vinta?

"Mattia si vede lontano un miglio che è ragazzo intelligente, sta crescendo giornata dopo giornata e pian piano conoscerà meglio anche i compagni. Voglio dire non solo dal punto di vista tecnico. Un alzatore deve conoscerli anche umanamente, perché ad esempio c’è il compagno che dopo un muro preso rivuole subito il pallone e quello che invece è meglio servirlo più tardi".

A proposito di muro, nonostante il ruolo e la minor altezza rispetto ai compagni, Boninfante è il secondo regista che compie più block in campionato e secondo atleta in assoluto di Civitanova. Come lo spiega?

"Spesso gli attaccanti credono di passare facilmente se dall’altra parte a muro c’è l’alzatore e magari chiudono troppo il colpo. Lui poi è molto composto nel fondamentale".

Altri singoli che le stanno piacendo?

"Bottolo. In passato faceva più fatica, ora sta migliorando anche in ricezione".

Quanto peserebbe l’eventuale addio di Lagumdzija?

"L’opposto è bravo e i numeri lo confermano ma la Lube in questi anni ha perso fenomeni come Simon, Sokolov, Juantorena. Sembravano insostituibili, invece la squadra è rimasta competitiva. Nessuno è insostituibile, bisogna solo trovare un equilibrio differente".