Lagumdzija: "Oggi dobbiamo battere meglio rispetto alla Coppa"

Il grande (e non solo per la stazza) ex Simon ha parlato così alla vigilia: "Affrontiamo una squadra forte e soprattutto capace di giocare al meglio ogni partita importante. Cosa in cui noi dobbiamo ancora migliorare, lo dimostra il fatto di avere quasi sempre perso contro la Lube, anche in questa stagione in Supercoppa. Dobbiamo migliorare la capacità di saper soffrire. Con Berlino pochi giorni fa è stato un ottimo test sotto questo punto di vista, dovrà essere così anche con la Lube, una paritta importante in cui sono in palio punti pesanti in vista della Coppa Italia".

A lanciargli guanto di sfida Adis Lagumdzija, altro ex (anche se per una sola stagione): "La speranza è quella di giocare a Piacenza con lo stesso livello di intensità della prima sfida stagionale contro gli emiliani, cioè nella semifinale di Supercoppa. Andremo sul campo di una squadra molto forte e faremo il possibile per centrare un successo importante. Dovremo battere meglio rispetto alla gara di martedì in Belgio, sarà fondamentale anche ricevere bene per raggiungere percentuali elevate in attacco".