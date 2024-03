L’Allianz con Perugia per l’ultima di campionato

Tutto in una partita. Ultima di regular season di Superlega e ultima chance per l’Allianz Milano per migliorare la propria posizione in classifica in vista dei playoff. Oggi alle 18 in casa, i ragazzi di Piazza sfidano la Sir Susa Vim Perugia, aritmeticamente seconda. I lombardi, settimi, dovranno vincere e tenere uno sguardo alle avversarie appaiate a 36 punti, ovvero Verona e Monza e anche a Civitonova a 37. "In questa stagione le prime otto sono tutte formazioni attrezzate per fare bene – dice il libero Catania - Trentino e Perugia hanno dimostrato di avere qualcosa in più, ma sappiamo che i playoff di SuperLega sono un terno al Lotto". Giuliana Lorenzo