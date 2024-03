L’altro quarto. Una è di troppo tra Milano e Piacenza

Sarà mercoledì da leoni per Piacenza e Milano, pure questo duello infatti si concluderà domani sera con la "bella". Appuntamento alle 20.30 al PalaBancaSport e con diretta su Rai Sport. Domenica l’Allianz ha dato vita ad una grande reazione sotto 0-2 (e 1-2 nella serie) riuscendo a stendere la rivale al tie-break. L’uscita di un Kaziyski stranamente negativo e l’ingresso di Mergarejo, più i muri di Reggers (6) e Loser, le alzate al bacio di Porro e i servizi di Ishikawa contro un Leal disastroso in ricezione, hanno trascinato i meneghini e Piacenza pian piano è evaporata, (nonostante i 29 punti di Romanò) crollando nel 5° set 15-6. Andrea Anastasi, tecnico di Piacenza, rischia di rivivere una cocente eliminazione sempre per mano di Milano come un anno fa quando guidava Perugia. Stavolta non dovrebbe temere per la panchina, alla vigilia di gara4 gli è stato rinnovato l’incarico per la prossima stagione.

an. sc.