L’anticipo di serie a. Vero Volley per il tris questa sera a Monza: "Attenzione a Chieri. Test di alto livello»

Questa sera (ore 20.30) turno infrasettimanale per la Numia Vero Volley Milano che torna in campo all’Opiquad Arena di Monza contro la Reale Mutua Fenera Chieri. Entrambe le squadre sono reduci da due vittorie nelle prime due giornate (le piemontesi, in particolare, si sono imposte in due derby contro Novara e Cuneo), ma stasera la sfida è valida per la tredicesima giornata. Si tratta infatti di un (largo) anticipo visto che la formazione del Consorzio a dicembre sarà poi impegnata nel Mondiale per club, al pari delle rivali di sempre e campionesse di tutto della Prosecco Doc Imoco Conegliano.

"Ci aspetta un impegno complicato contro una squadra dall’alto potenziale offensivo e con un ottimo sistema di gioco – ha dichiarato alla vigilia coach Stefano Lavarini (nella foto) –. Dovremo valorizzare di sicuro il nostro servizio per creare difficoltà nella loro costruzione, ma soprattutto scegliere al meglio i nostri colpi in attacco. Sarà sicuramente una gara di alto livello". Sempre assente Paola Egonu, dovrebbe essere confermata la formazione impostasi in casa di Pinerolo e contro Roma sabato scorso, con Cazaute a ricevere e schiacciare da posto due. Non è da escludere un po’ di turnover in vista del big match di domenica con Novara.

Andrea Gussoni