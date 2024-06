Le atlete della Megabox Ondulati Del Savio Degradi e Giovannini verso le Olimpiadi. Alice e Gaia, un pieno di felicità. Protagoniste alla Nations League

Ci sono anche le due schiacciatrici della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia sul podio più alto della Volley Nations League 2024: a Bangkok, Alice Degradi e Gaia Giovannini hanno dato un prezioso contributo al successo della nazionale italiana guidata da Julio Velasco, che ha conquistato, assieme al prestigioso trofeo, la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. L’Italia si è aggiudicata 13 partite su 15 della lunga competizione, giocata dal 14 maggio in tre round preliminari (Antalya, Turchia; Macao, Hong Kong; Fukuoka, Giappone) e chiusa dalle azzurre al secondo posto alle spalle del Brasile. Le Final Eight si sono disputate a Bangkok, in Thailandia, e le azzurre si sono sbarazzate nei quarti di finale degli Stati Uniti, in semifinale della Polonia e in finale hanno superato l’ostico Giappone, con il quale hanno perduto l’unico set della fase conclusiva della competizione. Nella finale, Alice Degradi è partita nel sestetto titolare, chiudendo con 12 punti e il 50% in attacco, mentre Gaia Giovannini è stata impiegata a rafforzare ricezione e difesa in alcune fasi calde della partita nel secondo e quarto set. "Siamo molto felici sia per la nostra nazionale – dice il presidente Angeli – , che arriva alle Olimpiadi con grande merito, che per le nostre due atlete che abbiamo voluto fortemente con noi sin dall’anno scorso e che si sono distinte per bravura, impegno e dedizione, crescendo tanto. Siamo orgogliosi delle loro prestazioni durante questa Volley Nations League ed è stato molto commovente vederle festeggiare"

b. t.