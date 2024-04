Le pagelle. Bottolo super,. Balaso una garanzia. De Cecco efficace

Chinenyeze 7: ritrova il posto in sestetto e parte forte con 4 punti nel primo set, termina con 13 (uno in più di Simon) fatti con un buonissimo 61%. Aggiunge 2 utili muri.

Lagumdzija 6,5: spettacolare mercoledì con 23 punti e 6 ace nell’ultima uscita del girone, l’ex attacca una enormità di palloni, 42 su 129 (uno ogni tre di squadra) ma stavolta è meno preciso specie nel secondo set da 2/11 e chiude con il 40% e 5 muri beccati, troppi. Sempre pericoloso al servizio, fa 3 ace con un solo errore. Tre sono anche i muri.

De Cecco 7: serve pochissimo Anzani, per il resto è la solita macchina efficace in un duello con un altro regista top come il francese Brizard.

Anzani 6: il primo attacco vincente solo nel tie-break, davvero poco per un centrale concludere con 1/5. Tuttavia è una roccia a muro con 3 block e batte sorprendentemente più di tutti, 26 volte senza alcun errore.

Bottolo 8: che gara per il 2000. Manca Nikolov per fastidi alla schiena? Mattia lo sostituisce da Mvp e top scorer. Comincia benissimo facendosi sentire anche a muro (2 block) e nel quarto parziale con 3 ace di fila, roba alla Leon vecchi tempi, per poco non trascina la squadra ad una rimonta che sarebbe stata incredibile. Termina con 25 punti, il 56% d’attacco, ben 4 muri e anche in ricezione c’è.

Yant 6: prestazione altalenante per Marlon, 13 punti, unico martello senza ace, 12/25 in attacco. Ha avuto la palla della vittoria nel 4° set ma non l’ha capitalizzata.

Balaso 7: altra serata positiva per il libero, decisamente migliore rispetto a quella dell’omologo Scanferla. Soffre giusto un pochino in ricezione.

Thelle, Motzo, Zaytsev ng: il norvegese entra in ogni parziale, soprattutto per la battuta, Motzo per qualche scambio del 4° set. Zaytsev nel primo, terzo e quarto e fa un punto.

Andrea Scoppa