LE PAGELLE. Capolavoro Yant,. Zaytsev fa fatica. Serata no per Anzani

Chinenyeze 5: il ritorno in sestetto non fa bene al centrale che produce un brutto 5/11 con due muri presi da Di Martino e due errori banali. Nel quarto parziale esce per un fastidio al ginocchio che fa temere per giovedì.

Zaytsev 6-: mezzo punto in più perché è reduce da un infortunio muscolare. Alla prima da titolare non è ancora lo "zar" che ricordiamo, specie in attacco. Fa 8 punti con 8/17, non gioca gli ultimi due set.

Nikolov 6: decide il secondo set ai vantaggi con un siluro al servizio. Però in attacco è discontinuo, 11 su 27 con 4 errori, più di tutti. In panca dal 4° set.

De Cecco 7: nelle prime due sfide Cachopa aveva giocato meglio, ieri De Cecco è stato assai più lucido, stupende un paio di alzate che hanno ripulito ricezioni complesse.

Anzani 5: domenica no, solo 3/7 e panchina nel tie-break.

Yant 8: un capolavoro. Già ottimo nel secondo set, lo schiacciatore prende per mano la Lube dal quarto con 8 punti (7/8) e segnando i punti cruciali del finale. Gli attacchi a raffica lo gasano anche in ricezione dove sfarfalla poco. Chiude come top scorer e Mvp, 27 punti col 64% più 3 muri.

Balaso 5,5: in difesa magnifico, fatica tanto in ricezione, non a caso la Mint lo cerca 34 volte e lui soffre in primis Takahashi (5 ace, anche se finirà in flessione e solo 9/31).

Lagumdzija 7: finora aveva deluso, invece entrando dalla panchina gioca una bella gara3. Passa con continuità e ne fa 12 in poco tempo, oltretutto col 61%.

Diamantini 6,5: titolare nel tie-break, risponde con 3/3.

Bottolo 7+: le cifre dicono 7/15 ma dicono poco perché dà un notevole contributo in difesa e ricezione. Nei 10 punti fulminei negli ultimi due set anche 2 muri.

Larizza 6,5: non entrava da una vita e non si fa prendere dalla paura, anzi attacca in modo sfrontato e potente 2 palloni su 3.

Andrea Scoppa