Le pagelle. De Cecco, una prova superlativa. Bene Yant e Nikolov

Chinenyeze 6,5: era in dubbio alla vigilia, invece "Babar" ha giocato regolarmente. E ha disputato una prova solida, da 10 punti con l’80% in attacco, oltretutto schiacciando sassate alla Simon. Per il francese pure 2 muri. Mezzo voto in meno per la pessima serata in battuta, 5 errori su 12.

Lagumdzija 6: nella sua patria (anche se è bosniaco naturalizzato turco), l’opposto disputa una gara normale, con il giusto di un murone sul fratello più piccolo Mirza, deludente e poi sostituto da Perrin per il 4° set. Adis termina con 14 punti frutto di 11/28 in attacco, calando nell’ultimo parziale. Dall’altra parte Abdel Aziz ne fa 24 col 50% e 4 ace.

Nikolov 7,5: i punti dello schiacciatore sono 17 e diversi di potenza, con la sfacciataggine che da un po’ non gli vedevamo. Sempre lui annulla due palle set nel secondo set, un 2003. I 17 palloni a terra ce li mette con l’ottimo 62%, questa volta bene anche in ricezione.

De Cecco 8: prestazione gigante, da clinic nei camp per futuri alzatori. Sceglie un primo tempo addirittura in bagher per prendere il primo set, orchestra l’attacco in modo equilibrato, più volte smarca i compagni e beffa i rivali con tocchi di seconda. Addirittura farà 6 punti, forse suo record da quando è a Civitanova.

Anzani 6,5: più bravo di Chinenyeze al servizio, batte 12 volte con la float e non sbaglia mai. Fa 6 punti con 4/5 e piazza 2 muri. I centrali biancorossi hanno nettamente prevalso su quelli di Ankara.

Yant 7: per lunghi tratti sembra quello che faceva sognare in passato. In attacco trova angoli strettissimi, nel quarto set tiene avanti la Lube con colpi d’astuzia. Gioca un notevole quarto di finale da 17 punti col 55%. Meno bravo di Alex in ricezione.

Balaso 6,5: anche uno come uno può soffrire le saette di Abdel Aziz dal servizio ma per il resto ottimo in difesa e coperture.

Thelle, Bisotto, Diamantini ng.

Andrea Scoppa