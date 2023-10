Le pagelle. Lagumdzija male,. Nikolov e De Cecco sopra la media

Chinenyeze 6: esordio senza lode e senza infamia per il centrale che chiude la prima gara con 7 punti e un buonissimo 68 in attacco. Solo un muro, un po’ tanti i 3 errori in battuta.

Zaytsev 5: il match del ritorno al ruolo di ricevitore vede lo "zar" in difficoltà soprattutto in attacco, tanto che finirà con un pessimo 416 (peggiore della Lube). Discreto invece in ricezione, aggiunge 2 muri per 6 punti totali.

Lagumdzija 5: premiato prima della sfida come miglior cannoniere della scorsa SuperLega, non si presenta nel modo giusto ai nuovi tifosi. Di certo non da bomber visto che conclude con soli 6 palloni a terra a causa del 29% offensivo. Troppi i 5 errori su 10 battute, senza nemmeno un ace.

Nikolov 7-: il migliore tra i martelli di Blengini. Non solo perchè unico in doppia cifra, finirà a 13 punti, ma perchè attacca con un gran 65%. Suo anche il primo ace di squadra, nel secondo set, unico a farne due. Pure il 2003 soffre in ricezione.

Diamantini 6,5: un punto in meno di Chinenyeze, 6, ma il veterano del team (che sostituisce Anzani) ci mette 3 utili muri.

De Cecco 6,5: non ha responsabilità nella sconfitta, lui il suo lo fa eccome. Delizia pure con alzate geniali, il problema è che Zaytsev e Lagumdzija non passano e un po’ tutti subiscono la battuta di Monza.

Balaso 5: si vede che siamo all’inizio...rara domenica negativa per il libero, anche lui in balìa dei siluri ad effetto dei brianzoli.

Yant 6: considerando che è arrivato da Cuba ieri e sarà stato ancora col jet lag, dà un buon contributo specie in ricezione. Peccato l’infrazione del match ball.

Motzo, Bottolo, Thelle, Larizza ng: l’opposto gioca il finale e lo fa senza paura, andando a segno con 2 schiacciate su tre. Lo schiacciatore mette a segno l’unico attacco, si prende due ace. Il regista entra a freddo nel finale e realizza pure un ace. Larizza gioca pochi scambi.

Andrea Scoppa