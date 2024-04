Le pagelle. Lagumdzija Mvp,. Nikolov è in vena. Balaso un robot

Chinenyeze 6,5: 8 punti col 60%, se il suo apporto non in attacco non è una novità, registriamo anche i 2 muri.

Lagumdzija 7+: Mvp. Il fresco ex, la scorsa stagione è stato re dei cannonieri in Emilia, finisce come top scorer della Lube con 16 palloni buttati a terra. Vero che Nikolov è stato più preciso, ma l’opposto ha avuto il merito di crescere nel 4° set facendo 7 punti. Ed è stato più incisivo a muro e in battuta. Per Adis 16 punti col 38%, 2 block e 2 ace.

Nikolov 7-: nei primi due set è la spina nel fianco di Modena, produce begli attacchi e chiude i pochi scambi combattuti. Poi cala un po’, specie in ricezione. Conclude con 14 punti fatti col 52%, nessun ace.

De Cecco 7: davanti ai colori gialloblù che dovrebbe indossare tra pochi mesi, l’argentino "professa" con la consueta maestria.

Anzani 7: anche per lui radio mercato parla di possibile approdo a Modena, sarebbe un ritorno, intanto Simone si fa desiderare. In particolare a muro perché ne piazza 4 degli 11 di squadra, uno chiude il primo set. In totale fa 8 punti col 57%.

Bottolo 6+: Blengini opta per schierarlo titolare, scelta logica per dargli modo di farsi valere. Alterna buone cose ad altre meno, non lesina impegno e ci prova anche con le difese. Per lo schiacciatore 8 punti con 8/19 e qualche sbavatura in ricezione.

Balaso 7: si riposa di più rispetto al solito perché non deve pensare alla fase difensiva ma solo alla ricezione e lo fa benissimo. In alcuni momenti pare un robot per la precisione.

Bisotto 6,5: viene alternato al libero titolare Balaso, lui per la difesa e piace.

Zaytsev, Thelle, Motzo, Yant, Diamantini ng: lo "zar" subentra per qualche giro in ricezione, il norvegese termina il terzo set, così come Yant che non passa mai. Diamantini fa un cameo nel quarto parziale, Motzo scende in campo solo per la battuta e fa pure un ace.

Andrea Scoppa