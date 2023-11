Le pagelle. Lagumdzija si eclissa nel finale, Chinenyeze non incide

Chinenyeze 6: un suo primo tempo chiude il secondo set, ma nel complesso non incide. Non è nemmeno servito tanto da De Cecco, 11 volte in cinque set, di suo ci mette la solita poca presenza a muro, appena un block. Per il francese 11 punti col 64%.

Zaytsev 7: viene mirato più di tutti dal servizio perugino (31 volte) e un po’ lo soffre, ma fa anche grandi ricezioni come per il 24-23 del quarto set. E in attacco è il martello più costante per Blengini. L’ex chiude con 15 punti, il 52% con attacchi di pregevole fattura e senza commettere errori chiave.

Lagumdzija 5,5: aveva disputato una brillante semifinale, ma 24 ore dopo stecca. O meglio è partito bene ed ha finito con un vistoso calo. Top scorer con 22 palloni a terra, nel secondo set segna punti pesanti (e astuti) ma dal 4° con 311 non va più, si eclissa. Termina con il 47%, 3 muri ma anche 7 errori al servizio.

Nikolov 5,5: gioca titolare il primo, il secondo e poi il quarto set. Non riesce a replicare la prova stellare contro Piacenza. Non riceve male nel complesso, è il migliore al servizio dei suoi con 2 ace e soli 3 sbagli, ma conclude con un basso 38% offensivo per 12 punti.

Diamantini 6,5: un’invasione ai vantaggi del quarto set gli sporca un po’ il voto, però buona la finale del centrale. Dal secondo set si fa sentire eccome a muro, nel quarto fa un salvataggio in tuffo. Chiude con 9 punti fatti col 63% e ben 4 muri.

De Cecco 7-: Giannelli vince la partita ma il duello personale è pari. L’argentino resta sempre lucido ed è più presente del solito in fase difensiva dove tocca e salva non poche azioni. Si gode anche un bel block su Leon. Forse va poco dai centrali.

Balaso 6,5: nel primo set difende l’impossibile, nel quarto è protagonista di una copertura prodigiosa, tuttavia soffre il servizio perugino, specie nel terzo parziale.

Yant 6-: entra per Nikolov nel secondo set e gioca titolare il terzo rientrando poi altre volte. In campo a fasi alterne come la sua performance. Ha il braccio caldo al servizio, fa 3 ace dei quali uno nel finale del tie-break, ma in attacco non va oltre un 28 per 6 punti totali.

Anzani, Motzo e Larizza ng.

Andrea Scoppa