Le pagelle, Lagumdzija va a segno con costanza. Bottolo in evidenza, una serata no per Nikolov

Chinenyeze 6. Premiato prima dell’incontro quale Mvp di gennaio del campionato, il francese gioca tre set e poi esce dal campo col ghiaccio sul ginocchio destro. Andrà valutato nelle prossime ore ma di sicuro non ci voleva, tanto più a ridosso della Champions. Realizza 8 punti col 55%.

Nikolov 5. I tifosi gli dedicano uno striscione dopo il prolungamento del contratto fino al 2028, il baby bulgaro però non risponde a dovere. Sei punti in totale, ben 3 muri presi (più di tutti) e appena 5/12 in attacco, Blengini lo toglie dal terzo set. Lagumdzija 7-. Molto costante, segna tra i 4 e i 6 punti in ogni set, curiosamente attaccando male il parziale meglio giocato dai biancorossi in fase offensiva, il quarto. L’opposto bosniaco naturalizzato turco finisce come top scorer a quota 22 punti e lo fa con un buonissimo 50%. Aggiunge 4 ace servendo addirittura 24 volte. Mercoledì sfiderà il fratellino.

De Cecco 6,5. Vede cambiare intorno a sé i finalizzatori, per infortuni o perché sparano a salve, lui comunque resta abbastanza lucido in regia. Per il capitano 14 servizi senza alcun errore.

Anzani 6. Cinque punti per il centrale con 4/6 dal campo, a muro dà una mano sporcando palloni e serve bene con la float. Bottolo 6,5. Non ne abbiamo la certezza, ma forse 20 palloni a terra non li aveva mai messi all’Eurosuole Forum. Lo fa con un bel 56%, in ricezione è mirato in continuazione (27 volte) però risponde egregiamente. Peccato i troppi errori in battuta, 5 dei 16 tentativi.

Balaso 6. Domenica in ufficio per il libero.

Diamantini 6,5. Titolare dal quarto set, si propone benissimo: 4 su 4.

Yant 7. veniva da una serie di prove-no, stavolta Marlon entra per Nikolov e dà la scossa. Produce 14 punti con lo stellare 86% d’attacco, spettacolare nel quarto set senza errori. Piuttosto rivedibile in fase di ricezione, ma oggi glielo perdoniamo. Thelle, Motzo, Bisotto ng.

a.s.