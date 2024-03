Le pagelle. Nikolov dà spettacolo, Balaso c’è. Altra serata storta per Lagumdzija

Chinenyeze 6-: torna titolare dopo qualche partita in cui gli era stato preferito Diamantini. In attacco si ri-presenta benino, ma i suoi punti li fa tutti lì, 8/16. Nessun muro. Perde un duello aereo importate nel 4° set contro Rychlicki non un avversario cuor di leone...

Lagumdzija 5: ennesima prova insufficiente per l’opposto nel momento e nelle gare cruciali della stagione. Già negativo nel duello playoff con Monza, contro l’Itas si ferma a 12 punti con 10/25. Di fatto bene solo nel secondo set. Unico a beccarsi 3 muri, male al servizio, un’enormità i 7 errori.

Nikolov 7,5: lui invece entusiasma. Spettacolare nel secondo parziale quando massacra i gialloblu con 3 ace praticamente di fila, soffre un po’ in ricezione, specie nel terzo set. Però è l’unico cui De Cecco può affidarsi per i palloni che scottano e sarebbe 2003... Finisce come top scorer con 25 palloni a terra e un ottimo 57%.

De Cecco 6,5: qualche sbavatura, vedi il muro che si piglia per l’ultimo punto del terzo set, ma decisamente un altro capitano rispetto alle brutte prestazioni con Monza.

Anzani 6: cinque punti col 50%, un ace e un muro. Quest’ultimo importante nel 4° set per restare a contatto. Un paio di attacchi out di troppo nel secondo set.

Yant 5,5: altra gara in altalena per lo schiacciatore, il più cercato con la battuta locale, 31 volte. Risponde meno bene rispetto a Nikolov e subisce anche l’ace della vittoria. Ottimo in attacco nel secondo set, ma gli si chiede ben di più. Chiude con 13 punti e il 42% offensivo.

Balaso 7: in ricezione patisce un paio di bordate ma in difesa c’è, nonché in copertura.

Motzo, Zaytsev, Bottolo, Diamantini ng: dei quattro chi gioca di più è lo "zar" che entra in tre dei quattro set, o per Nikolov o per Lagumdzija. Un ritorno dopo oltre un mese.

Andrea Scoppa