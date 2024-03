Le pagelle. Non bastano le prove di Nikolov, . Anzani e Balaso

Chinenyeze 5,5: sigla il primo punto ma non è un fattore. Anzi. Termina con 5 palloni a terra e 4/5, un ace e nessun muro.

Lagumdzija 6: torna titolare dopo la panchina contro la Mint e fa il suo. Nel terzo set cerca con gli ace di non far scappare Trento, ne mette 15 col 46%.

Nikolov 7-: all’andata il migliore della Lube e pure stavolta. Nel primo set sul suo turno al servizio c’è la rimonta, attacca con medie altissime. Top scorer con 19 punti e il 56% offensivo.

De Cecco 6 (foto): deve correre da una parte all’altra perché la ricezione non è sempre impeccabile, specie quella di Yant, non sbaglia più di tanto ma è troppo silente con i compagni e da un capitano ci si aspetta altro. A meno che non sia con la testa già alla futura destinazione modenese.

Anzani 6,5: non male, ci mette grinta. Resta in campo fino alla fine perché Blengini non rischia Chinenyeze e finisce con 11 punti facendo un sacco di muri a qualificazione andata, 7 complessivamente.

Yant 4,5: l’eroe di gara3 con Monza stecca. O meglio era partito alla grande con 7/10 del primo set quando pareva quello di una volta, poi ha molte responsabilità nello 0-5 del secondo set. Quando rientra non incide più. Male in ricezione, il fondamentale che, ci aveva dichiarato, avrebbe fatto la differenza per la Lube.

Balaso 6,5: più preciso dell’andata in ricezione, salva parecchio in difesa ma non basta.

Thelle, Motzo, Bisotto, Zaytsev, Diamantini, Bottolo, Larizza: ng.

Andrea Scoppa