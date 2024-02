Le pagelle. Prova insufficiente per Lagumdzija, promosso Bottolo

Chinenyeze 6: dopo una serie di gare con acuti niente male, stavolta il centrale è normalissimo, per Babar 6 punti col 54%.

Lagumdzija 5,5: era sotto osservazione perchè deve far fare il salto di qualità alla Lube in queste sfide, invece l’opposto ha prodotto una serata insufficiente. Comincia malissimo addirittura con un "liscio", poi migliora grazie a 2 ace (unico del team) e 2 block, ma nel complesso non incide. Termina con 15 palloni a terra e il 34%.

De Cecco 6,5: nel primo set è poco connesso, nel secondo fa anche un inutile attacco in palleggio, poi però diventa magistrale. Sensazionale una alzata nel terzo set.

Anzani 6: Chinenyeze segna di più e attacca meglio, lui fa appena 5 punti col 44% ma è utilissimo in alcuni frangenti. Nel secondo set ad esempio fa punti a raffica quando l’Itas prova a recuperare e in generale crea grattacapi con la battuta float, spesso sui centrali.

Bottolo 6,5: di nuovo titolare al posto dell’infortunato Zaytsev, non dispiace. In ricezione è bersagliatissimo, 32 servizi ma risponde bene, in attacco fa 7/16. Finisce con 10 punti, due su importanti muri.

Yant 5,5: proprio in una partita così difficile ritrova la maglia da titolare, forse arrugginito comincia male in ogni fondamentale, quindi migliora. Tuttavia i 15 punti sono fatti con un basso 38%, unico a beccarsi 3 muri e a sbagliare 3 volte. In ricezione non è esaltante.

Balaso 6: in ricezione è meno perfetto dell’abituale, sempre attento nelle coperture.

Thelle, Motzo, Bisotto, Nikolov, Diamantini ng: i primi due entrano giusto per due battute, Bisotto per aiutare talvolta in ricezione. Nikolov, tenuto a riposo precauzionale per un leggero fastidio alla schiena, entra in spezzoni degli ultimi due parziali. Il centrale fa il suo ingresso per dare manforte a muro in ogni set, ma al pari degli altri è ingiudicabile.

Andrea Scoppa