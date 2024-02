L’esperto Anzani guarda avanti: "La Lube ripeterà grandi playoff"

Due giorni al ritorno in campo della Lube dopo una sosta inusuale in questa fase, due giorni al superclassico contro Modena. Rispetto al passato non è una partita di cartello osservando la classifica, perché Civitanova è quarta e gli emiliani addirittura ottavi in co-abitazione con Cisterna, tuttavia sono diversi gli aspetti e le storie che rendono interessante la sfida. In casa biancorossa urge trovare costanza di rendimento dopo settimane altalenanti culminate sì con due successi, ma i tie-break contro Milano e Catania hanno avuto pro e contro. Inoltre la vittoria potrebbe anche valere il balzo al terzo posto dato che Piacenza, +3, riceve Perugia. Dall’altra parte riflettori sulla presenza di illustri ex e sul debutto in panchina del tecnico settempedano Giuliani per uscire dalla crisi. Contro una formazione come quella modenese che ha validi martelli, servirà la capacità di fare scudo a muro. Ne abbiamo parlato con Simone Anzani, reduce dall’exploit dei 7 muri realizzati a Catania.

Anzani, domenica troverete una Valsa Group che ha cambiato la guida tecnica, sarà un’ulteriore insidia?

"Sappiamo che l’avvicendamento produce sempre una scossa nell’immediato, dovremo stare ancora più attenti".

A livello tecnico un’altra gara che verrà decisa dalla pericolosità al servizio e dall’efficacia in ricezione?

"Nella pallavolo moderna il servizio conta tanto ma sarà importante anche limitare i loro attaccanti con la nostra risposta muro-difesa".

Lei oltretutto è un ex...

"Sì ma ho giocato solo un anno e ormai parecchio tempo fa. Probabilmente tra gli avversari ci sono ex con motivazioni extra".

Ecco, per limitarli importante pure il lavoro a muro. Aveva mai fatto 7 block in carriera?

"Onestamente non ricordo bene. Posso dire però che i numeri non dicono tutto per un centrale, perché ad esempio contro Milano ho sporcato e toccato molti più palloni. Poi in attacco ci pensa Chinenyeze, è tra i più forti al mondo nei primi tempi".

Prima Simon e ora Chinenyeze, i compagni le rubano la scena?

"L’importante è fare ciò che serve per vincere. Facessi 20 punti a gara ma perdendo non sarei contento".

Lei ha avuto un’estate dura, bloccato dai medici per le aritmie cardiache e quindi ha dovuto recuperare più tardi la condizione. Ora si sente al 100%?

"Non è stato per niente facile rimettersi in forma ma ora sì, mi sento bene".

La pausa è stata utilizzata per un richiamo atletico, c’è il rischio che domenica sarete un po’ pesanti?

"Nessun alibi, anzi abbiamo avuto finalmente del tempo per limare le cose che non stanno funzionando".

Ad esempio?

"La mancanza di continuità in diversi frangenti del gioco".

Anche nella passata regular season Lube tra alti e bassi, poi grandi playoff. Potete ripetervi?

"Se qualcuno pensa che non possiamo ripeterci, per me sbaglia".

Andrea Scoppa