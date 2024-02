L’ex Simon. "A Civitanova ci sarà da soffrire»

Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza si affrontano nel pomeriggio per la terza volta in stagione. Il sestetto di coach Blengini finora ha sempre avuto la meglio, vittorioso 3-0 nella semifinale di Supercoppa (con Nikolov spaziale da 14/15 in attacco) e poi 2-3 all’andata poco prima di Natale. In quest’ultima occasione gli emiliani erano privi di Leal, ebbero 20 punti da Romanò e rimontarono da 0-2, ma la Lube trascinata dai 27 di Lagumdzija riuscì a spuntarla. Curiosamente Piacenza è la squadra che ha fatto più punti di tutti in SuperLega, ma anche perché, dopo Taranto, è quella che ha giocato più set. Fa paura soprattutto al servizio dove risulta la seconda per ace/set (idem Romanò a livello individuale) alle spalle di Perugia. Alla vigilia Balaso sottolinea come l’auspicata vittoria garantirà al 100% ai biancorossi il 3° posto: "Siamo contenti per quello che siamo riusciti a fare ad Ankara. Questo ci rende ancora più fiduciosi nei nostri mezzi prima di una sfida chiave. Ritroverò tanti ex compagni di valore con trascorsi alla Lube in una partita molto importante in chiave terzo posto. Una vittoria da tre punti in casa, infatti, ci consentirebbe di chiudere il discorso blindando il gradino più basso del podio". Proprio l’ex degli ex, Simon, anticipa così il match: "Ci attende una partita difficile perché Civitanova è una squadra forte, ci giochiamo il terzo posto in classifica. Affrontiamo una rivale capace di giocare al meglio questo tipo di sfide, lo ha dimostrato anche nell’ultima gara europea. Contro la Lube non abbiamo una tradizione favorevole (9 ko su 10 ndc), anzi tutt’altro, dobbiamo migliorare nel sapere soffrire in certi confronti. Oggi dobbiamo essere bravi ad avere pazienza e superare i momenti di difficoltà che potrebbero esserci".

Andrea Scoppa