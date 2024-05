L’identikit. A 15 anni è arrivato al volley per caso

Giovanni Maria Gargiulo è nato a Sorrento il primo gennaio 1999 ed è secondogenito di una famiglia in cui nessuno ha mai giocato a volley. È approdato nella pallavolo quasi per caso a 15 anni, mettendosi alla prova nel vivaio della Materdominivolley.it Castellana Grotte, spinto da un amico di famiglia rimasto impressionato dalla stazza (ora è alto 2,10). Giovanni, che all’epoca praticava nuoto e tennis, decise di seguire l’istinto. E ha fatto bene…Ha militato per 5 anni in Puglia portando avanti la crescita in A2 e segnalandosi come prospetto prima di spiccare il volo nella massima serie nel 2020. Dopo due stagioni a Vibo Valentia, altrettante a Taranto ed ora ecco la grande chiamata di Civitanova. Nel suo palmares l’argento con la Nazionale Under19 agli Europei del 2017 e al Mondiale Under21 in Bahrain nel 2019.