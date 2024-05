Loeppky firma un biennale con la Lube: "È un sogno indossare questa maglia"

Il primo acquisto ufficiale della nuova Lube è quello più atteso e senz’altro, come rendimento immediato, più importante. Ieri il club biancorosso ha annunciato Eric Loeppky, schiacciatore classe ’98, alto 198 cm, fresco ex dei vice campioni d’Italia di Monza e prossimo ad affrontare la quinta esperienza in SuperLega. L’atleta canadese da mesi era praticamente della Lube, scrivemmo della trattativa avanzata già lo scorso febbraio e Civitanova lo ha messo sotto contratto con un biennale. Un colpo intelligente, fiutando la crescita dello schiacciatore ad inizio del nuovo anno, mentre prima non aveva fatto granché e talvolta era partito dalla panchina. Poi ecco i 21 punti nella semifinale di Coppa Italia e una progressione che lo ha portato a disputare la miglior prova proprio contro la Lube, "matandola" con 28 punti decisivi nella gara1 dei quarti playoff vinta dai brianzoli. Nel team di coach Medei affiancherà Nikolov, rispetto al bulgaro è più basso e meno potente, però è migliore in ricezione e inoltre è atleta assai versatile. Si tratta di un prezioso jolly che si è rivelato utile anche in posto2 a Monza e che spesso sfodera atipici e imprevedibili colpi mancini (è destro). Specialista dai nove metri, ribattezzato "re degli ace" ai tempi del college per il servizio dinamitardo, Loeppky è arrivato in Italia nel 2020, comprato da Ravenna, quindi Padova, Taranto fino alla successiva consacrazione alla Vero Volley.

"Ho sempre fantasticato di indossare la casacca della Lube – le prime parole di Loeppky – un club storico e affascinante, tra i primi a catalizzare la mia attenzione. Vengo da un’annata a Monza ricca di emozioni e voglio dare continuità al lavoro svolto continuando a dare il massimo a caccia di obiettivi importanti con i colori di Civitanova!".

Il direttore generale biancorosso Giuseppe Cormio aggiunge: "Siamo felici di questo arrivo perché Loeppky è un giocatore completo e duttile, che ha dato prova di sapersi distinguere in attacco da posto2 quando si è sacrificato cambiando ruolo nell’ultima stagione con Monza, e ovviamente da posto4, con ottime percentuali in attacco e ricezione. Il giocatore è dotato di una battuta importante e ha fatto vedere di cosa è capace in gara1 dei quarti Scudetto. Avere la dimostrazione pratica delle sue qualità è stata l’unica nota lieta di un pomeriggio chiuso dalla Lube con una sconfitta. In quell’occasione abbiamo toccato con mano la certezza di aver acquistato un giocatore che sarà protagonista a Civitanova e sarà protagonista nella prossima SuperLega".

Andrea Scoppa