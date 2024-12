L’ora della Coppa Italia. La Cbf Balducci in campo

Da ieri la Cbf Balducci è di nuovo al lavoro dopo l’anticipo di sabato vinto a Mondovì, le giocatrici si stanno preparando per domani quando alle 20 giocheranno sul campo della Futura Busto Arsizio nei quarti di Coppa Italia di A2 di volley femminile. Poi domenica per la Cbf Balducci sarà di nuovo campionato quando alle 17 ospiterà la Orocash Picco Lecco. Le maceratesi sono reduci dal successo a Mondovì, a casa del fanalino di coda dell’A2. "Alla squadra – ricorda coach Valerio Lionetti – ho chiesto una prova all’insegna della concretezza, di essere ordinate e di lavorare bene in muro difesa. Alla fine abbiamo colto i frutti di una settimana molto importante di allenamenti in cui siamo andati veramente bene". L’opposta Clara Decortes è stata tra le protagoniste della partita. "È stata - spiega - una gara in cui dovevamo giocare bene, dovevamo portare a casa il risultato e mettere in campo comunque quello che che stiamo facendo in allenamento. Quindi sono soddisfatta della prestazione". C’è stato il debutto da titolare del libero Aurora Morandini. "L’emozione - sottolinea - era tanta, sono veramente felice e soddisfatta di quanto ho fatto e di come è andata la partita. Era importante un risultato del genere e portare a casa tre punti, è stato tutto perfetto. In simili gare l’aspetto principale e più importante è mantenere alta la concentrazione, siamo state brave a riuscirci portando a casa il risultato".