Lube, è ora di spiccare il volo. Biancorossi all’esame di Piacenza

È il giorno-verità per le speranze della Lube di disputare in casa i quarti di finale di Coppa Italia, la gara secca che il 3 gennaio dirà chi parteciperà alla Final Four 2024. La possibilità può concretizzarsi o può essere annullata nella trasferta di Piacenza, ultimo turno di SuperLega prima di Natale. Un penultimo impegno di andata duro alle 16 contro la Gas Sales Bluenergy dei tanti ex e che in classifica occupa il terzo posto a quota 20 punti, mentre la Lube si presenta quinta con 16 e deve evitare di scivolare a -4 da Monza (significherebbe fine dei giochi) che invece ha un impegno più facile ricevendo Padova alle 18. A proposito di ex, gli emiliani dovranno fare a meno di Leal da tempo bloccato da un problema al polpaccio, al suo posto giocherà Recine che è cresciuto a Macerata quando il padre era direttore sportivo biancorosso. Piacenza finora non ha mai perso in casa ma è vero pure che non ha mai battuto una grande, ko contro Perugia, Trento e pure a Monza. I precedenti sono totalmente a favore di Civitanova che si è aggiudicata 8 dei 9 incroci, compreso uno già in questa stagione nella semifinale di Supercoppa oltre ad entrambi gli incontri della passata regular season. Il team di Blengini arriva al match contro quello del nuovo allenatore Anastasi (curiosità, sono due società presiedute da donne, Simona Sileoni ed Elisabetta Curti) rilanciato dal blitz 0-3 di Champions in Belgio ma a livello di big match ha come ultimo ricordo la sconfitta 0-3 patita contro Trento. Insomma biancorossi sotto esame e consapevoli di dover dimostrare qualcosa a tifosi e proprietà, nonché a loro stessi come ha affermato con parole non scontate il capitano De Cecco. Molti i confronti interessanti a livello individuale, sicuramente tra Simon e quel Chinenyeze che lo ha sostituito, poi tra Lagumdzija e il mancino Romanò e tra gli schiacciatori, tra l’altro quelli della Lube sono molto più alti. I numeri inoltre evidenziano come Piacenza sia la squadra che fa più attacchi vincenti in un set mentre la Lube è settima, la Gas Sales Bluenergy però è anche il team che ha commesso più errori in ricezione se si prendono in considerazione le prime 8 della classifica.

Le probabili formazioni

Gas Sales Bluenergy Piacenza: palleggiatore Brizard; opposto Romanò; schiacciatori Lucarelli e Recine; centrali Simon e Caneschi; libero Scanferla. A disposizione Hoffer, Gironi, Alonso, Ricci, Andringa, Dias. All. Anastasi.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Zaytsev e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Bottolo, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Andrea Scoppa