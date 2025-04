Lube lotta ma Perugia vince in semifinale al Eurosuole Forum

Lube 2 Perugia 3

CUCINE LUBE : Chinenyeze 9, Boninfante 3, Nikolov 11, Lagumdzija 17, Podrascanin 5, Bottolo 17, Bisotto (L), Gargiulo 5, Loeppky 6, Poriya 1, Orduna, Dirlic. N.E. Gatto e Tenorio. All. Medei. SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Loser 12, Ben Tara 23, Solè 7, Semeniuk 15, Plotnytskyi 15, Colaci (L), Herrera, Zoppellari, Ishikawa 2. N.E. Piccinelli, Candellaro, Cianciotta, Usowicz. All. Lorenzetti. Arbitri: Curto (Ts) e Carcione (Roma) Parziali: 21-25 (32’), 25-18 (31’), 23-25 (38’), 25-21 (32’), 10-15 (19’) Note: spettatori 4.035; Lube bs 20, ace 8, muri 12, ricezione 43% (perfetta 24%), attacco 56%; Sir bs 20, ace 14, muri 5, 43% (23%), 53%.

La Lube lotta, rimonta due volte giocando set spaziali ma alla fine si arrende ai campioni d’Italia. Dopo una battaglia di 152 minuti, Perugia fa sua anche gara2 di semifinale, espugnando 2-3 un Eurosuole Forum quasi sold out e rovente. La Sir non festeggiava a Civitanova, nei playoff, da 4 anni. Le duellanti d’Italia hanno avuto numeri simili in attacco e ricezione, i biancorossi hanno fatto più muri ma hanno pagato il solito servizio di Perugia. Soprattutto dell’Mvp Plotnytskyi che ha sparato 7 ace, 3 di fila nel tie-break (8/27 invece in attacco). Peccato. La Sir mercoledì alle 20.30 giocherà in casa per tornare in finale, oggi alle 18 gara2 tra Piacenza e Trento.

Primo set. I sestetti sono gli stessi di una settimana fa e la Lube parte 5-1. Perugia si sistema e impatta a 8, poi sorpassa 11-12. Ben Tara e Plotnytskyi attaccano fuori e regalano il 19-16. Con il suo pezzo forte l’ucraino ribalta la situazione, due ace e 19-20. Un muro a uno di Giannelli su Bottolo stampa il 21-24, quindi ace di Ben Tara.

Secondo set. Il primo ace di casa, di Lagumdzija, propizia il 9-6. Un altro missile, di Bottolo, mantiene il +3. Entra Ishikawa, prima murato da Boninfante, poi murato da Lagumdzija: fuga 21-13. Civitanova è splendida, 72% offensivo con un solo errore! Bottolo trova il 24-17, Loser serve largo.

Terzo set. Semeniuk spara l’ace su Nikolov e dà il 7-10. La Sir strappa 10-14 con Solè su Lagumdzija e resta in controllo. Il muro di Ben Tara su Bottolo fa 17-21 ma Boninfante inventa 2 ace di fila ed è 20-21. Loeppky aggancia a 23 e fa sognare. Un punto rocambolesco dà il 23-24, poi Lagumdzija non passa, Semeniuk sì.

Quarto set. Titolari Gargiulo e Loeppky. La Lube si porta 13-11 sul muro stampato a Plotnytskyi e poi 16-13 con Bottolo. Il team di Medei ha più energia, attacca col 68% esaltando il pubblico: 22-18. Per il finale ci pensa Chinenyeze, muro su Ben Tara e sventola: 25-21.

Quinto set. Nel momento decisivo riecco il servizio perugino. Plotnytskyi apre il tie-break con 3 ace di fila. Micidiale. Un altro ace, di Semeniuk e... nastro, dà il 4-8. La Sir se ne va 8-14, un notevole Ben Tara certifica il blitz.