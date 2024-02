Lube-Modena, ecco a voi il classico. All’Eurosuole la sfida dei grandi ex

Grandi ex vengono a far visita alla Lube, impegnata oggi alle 18 all’Eurosuole Forum contro la Valsa Group. Dopo 10 giorni senza partite complice la non presenza a Bologna per la Coppa Italia, i biancorossi tornano in campo per la terzultima uscita interna di SuperLega prima dei playoff. Civitanova-Modena è il classico della pallavolo italiana, da una parte gli ospiti che hanno marchiato con il loro nome il 20° secolo e rimangono i più vincenti, dall’altra la Lube dominatrice del nuovo millennio. Stavolta il duello non riguarda l’alta classifica, però presenta spunti interessanti. In primis per il momento che stanno vivendo le due formazioni. La squadra di Blengini è reduce da due partite allucinanti per alti e bassi (e si vocifera turbolenze interne) anche se poi vinte al tie-break, pertanto deve mostrare la giusta continuità ed ha avuto un bel po’ di allenamenti per migliorare questo aspetto. Inoltre in caso di terzo successo consecutivo potrebbe raggiungere Piacenza al terzo posto, Romanò&c. sono a +3 ma sempre alle 18 ricevono Perugia. Insomma una motivazione niente male, anche perché il terzo posto era dove, in estate, sperava di essere la società. Modena è messa decisamente peggio. In piena crisi di risultati (1 vittoria nelle ultime 6) e crisi tecnica, tanto che domenica si è arrivati al cambio dell’allenatore nonostante il lancio di un progetto triennale. I gialloblù, comunque gli unici ad avere battuto la capolista Trento, hanno bisogno di punti anche per restare in zona playoff, ora sono ottavi in coabitazione con Cisterna…. A dare pepe al match, la presenza di tanti ex e illustri. C’è Giuliani, neo coach degli avversari che torna su una panchina italiana dopo 6 anni e, settempedano, debutta nelle Marche e contro la Lube che ha condotto a due scudetti. C’è poi l’attesa prima volta da rivale all’Eurosuole Forum per l’ex capitano Juantorena. Un beniamino che ha contribuito ai tanti trionfi recenti del club (dopo di lui tre finali e tutte perse) ma che ha deluso per la "fuga" dell’estate 2022, nonché sposando Modena dopo aver più volte promesso che non avrebbe indossato altre maglie in Italia. Ci sono poi le storie di altri ex come Bruno, Stankovic e a parti inverse di Zaytsev, Anzani e più fresco Lagumdzija. Pure Blengini è stato due anni nello staff emiliano.

Le formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Zaytsev e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Bottolo, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Valsa Group Modena: palleggiatore Bruno; opposto Sapozhkov; schiacciatori Juantorena e Davyskiba; centrali Sanguinetti e Stankovic; libero Federici. A disposizione Boninfante, Rinaldi, G.Pinali, R.Pinali, Sighinolfi, Brehme, Gollini. All. Giuliani.

Andrea Scoppa