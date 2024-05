Lube, niente intervento per Nikolov. Scelta la strada delle terapie conservative

Contrordine, Aleksandar Nikolov non si opera. Almeno oggi. Lo schiacciatore bulgaro doveva finire sotto i ferri in giornata all’ospedale Borgo Trento di Verona per l’asportazione dell’ernia discale ed invece proprio ieri la Lube ha comunicato che "in seguito a ulteriori accertamenti diagnostici e altrettanti colloqui tra lo staff medico del club e l’entourage dello schiacciatore Alex Nikolov – si legge nella nota – si è deciso di soprassedere all’esecuzione dell’intervento per asportare l’ernia discale e di privilegiare la strada delle terapie conservative che potrebbero a breve fornire indicazioni positive. Tra un mese verrà nuovamente valutata la situazione per capire se proseguire sulla stessa strada o intervenire affidandosi al professor Massimo Balsano". Riposo dunque per adesso, nella speranza che tra un mese la situazione sia migliorata e venga scongiurata una operazione che a quel punto comporterebbe il rientro ulteriormente ritardato per il figlio d’arte classe 2003.

Spuntano voci sul possibile approdo in Turchia per Zaytsev, con lo "zar" che preferirebbe un po’ a sorpresa l’estero alle offerte di Grottazzolina e Verona (anche se sta addirittura valutando di cimentarsi nel beach volley e intanto parteciperà al "King and queen on the beach") nelle ultime ore ci sono stati vari annunci che hanno riguardato proprio i martelli da parte delle future avversarie di Civitanova. A cominciare dai campioni d’Italia di Perugia che hanno pubblicato la prima foto ufficiale del giapponese Ishikawa in maglia Sir. Colpo noto da tempo, importante perché trattasi di uno degli schiacciatori più bravi nelle due fasi e che Perugia inserisce al posto di Leon dopo averlo strappato alla concorrenza proprio della Lube e ancor più di Piacenza. Ishikawa ha firmato un biennale. A proposito degli emiliani, grandi delusi dell’ultima stagione terminata senza titoli, senza finali e senza partecipare alle prossime competizioni europee, è ufficiale da giorni l’acquisto dello schiacciatore Kovacevic. Un rientro in Italia importante di un giocatore mancino che mancava da quattro anni viaggiando tra Cina, Polonia e Russia e che in passato era stato apprezzato a Trento. Ieri infine Modena ha messo a segno l’ennesimo acquisto della sua rivoluzione, preso l’opposto Ikhbayri come vice Buchegger. Libico classe 1996, è reduce da due stagioni giocate nel campionato coreano. Nel suo palmares vanta la conquista del titolo di miglior opposto ai Campionati africani 2023 e quello di capocannoniere del campionato sloveno 2022.

Andrea Scoppa