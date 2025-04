Lube sfida Perugia nella semifinale Scudetto dei playoff 2025

Dieci giorni dopo aver espugnato Milano e chiuso sul 3-1 la serie dei quarti contro l’Allianz, la Lube riprende oggi i playoff 2025. E che ripartenza! All’ora di cena piatto ricco perché i biancorossi iniziano la semifinale Scudetto a casa dei campioni d’Italia di Perugia. Alle 20.30, diretta Rai Sport, Dazn e ovviamente Vbtv, il PalaBarton Energy inaugura una serie che ri-alimenterà la maggiore rivalità del volley contemporaneo. Il derby d’Italia come lo ha ribattezzato Gino Sirci, patron degli umbri. Una contro l’altra le squadre che si sono contese il tricolore 2018, 2019, 2021 (il lockdown ha interrotto la stagione 2020) e 2022. Poi la Lube ha perso la finale 2023 con Trento, mentre Perugia un anno fa ha vinto lo Scudetto contro la rivelazione Monza. Addirittura è dal 2016 che o Civitanova o Perugia sono in finale.

La Sir (priva di Russo) è più forte, lo dicono anche i numeri visto che il gruppo di Lorenzetti ha terminato appaiato all’Itas la regular season (secondo per differenza set) accumulando 11 punti e 6 vittorie in più della Lube, inoltre Medei dovrà fare a meno di Balaso. Una tegola pesante, out il capitano e soprattutto il libero più bravo in circolazione. Oltretutto contro una squadra micidiale al servizio con cecchini come Plotnytskyi, migliore di tutta la SuperLega nel fondamentale e pericolosi sono anche Ishikawa, Semeniuk, nonché Ben Tara e Herrera. Dopo l’operazione alla mano destra Balaso resterà fuori un mese e ha affidato le chiavi della difesa a Bisotto, mentre come riserva è stato convocato il 2007 Diego Dolcini. I precedenti della regular season parlano di una vittoria a testa, con Perugia che si è imposta a fatica all’andata in casa, 3-2 e perdeva 0-2, mentre all’Eurosuole Forum i biancorossi hanno steso i rivali (senza Plotnytskyi) 3-1. Malissimo in entrambe le uscite Semeniuk, a Perugia ottimo Lagumdzija poi negativo al ritorno, mentre Bottolo ha fatto il contrario. Insomma in gara secca occhio alla Lube, il collettivo di Medei è giovane, magari inesperto in regia, ma Boninfante sta dimostrando lucidità da veterano e di sicuro la Lube è cresciuta tanto settimana dopo settimana. Chissà se può addirittura sognare di detronizzare Perugia.

Le formazioniSir Susa Vim Perugia: palleggiatore Giannelli; opposto Ben Tara; schiacciatori Semeniuk e Plotnytskyi; centrali Solè e Loser; libero Colaci. A disposizione Zoppellari, Herrera, Cianciotta, Ishikawa, Usowicz, Candellaro, Piccinelli. All. Lorenzetti.Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Bisotto. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Tenorio, Dolcini. All. Medei.