Lube, tre ruoli ancora scoperti. Si avvicina l’ora dell’opposto Dirlic

L’opposto, lo schiacciatore e il centrale. Non è il titolo di un film comico degli anni ’70-‘80, sono bensì i tre ruoli che restano da completare per l’allestimento della Lube 2024-2025. Tre volti nuovi che non saranno nel sestetto, anche se per quanto riguarda il centrale continuiamo a monitorare la pista che porta a Podrascanin. A quanto ci risulta la Lube vuol puntare su un giocatore giovane e pertanto l’intero reparto sarebbe "verde" visto che gli altri sono Chinenyeze, Gargiulo e Larizza (quest’ultimo non è stato pubblicamente confermato ma rimarrà). Sperando che l’operazione dia frutti diversi rispetto a quella ad esempio fatta con Jeroncic, ci risulta che la Lube sia sulle tracce di un centrale sudamericano che non ha ancora militato in SuperLega. L’atleta sarebbe stato bloccato, tuttavia Civitanova sta valutando le reali possibilità di riportare "a casa" Podrascanin, capitano della Lube del passato. Il serbo farà 37 anni tra poco, è ormai a fine carriera, tuttavia se Orduna a 40 rappresenta un usato sicuro come lo ha ribattezzato il dg Cormio, il "Potke" è qualcosa di più e fa ancora la differenza come hanno evidenziato i numeri dell’ultima regular season: 2° assoluto per muri/set.

A breve verrà intanto liberato lo spazio, perché come scriviamo da tempo (e come ha anticipato l’uomo mercato Cormio durante la presentazione di Gargiulo), Diamantini lascerà il club. Lui che era diventato l’atleta in rosa con la più lunga militanza in biancorosso. Forse la prossima settimana invece verrà annunciato Dirlic, il nuovo opposto. Il croato arriva come alternativa a Lagumdzija ma chissà che non punti a spodestarlo dal sestetto. L’importante è che sul taraflex torni ad assomigliare al giocatore che due anni fa è stato vice bomber di A1 (proprio dietro Adis) e non quello un po’ sotto tono a Milano relegato in panchina dalla brillantezza di Reggers. Piacenza, rivale della Lube nei Playoff 5° Posto, ha ingaggiato il baby Bovolenta. Il figlio del compianto Vigor, ci risulta era stato cercato anche da Civitanova ma aveva preferito gli emiliani (Salsi sarà il vice Brizard) ed infatti ha firmato per loro. Sarà la riserva di Romanò, curiosamente i due opposti della Nazionale.

Tornando alla Lube, per lo schiacciatore c’è solo da risolvere alcune questioni burocratiche, poi l’iraniano Poria sarà biancorosso, del resto come da lui stesso annunciato…Da segnalare infine che Grottazzolina ieri ha confermato in panchina coach Ortenzi. Un premio meritato dopo la storica ascesa, sarà il tecnico più giovane della prossima SuperLega.

Andrea Scoppa