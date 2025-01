Macerata all’attacco. Reggio Emilia nel mirino

Una vittoria per distaccare la penultima Reggio Emilia, per dare continuità al successo a Siena e per accelerare il passo verso la salvezza nell’A2 di volley maschile: non mancano le motivazioni in casa Banca Macerata Fisiomed per il match delle 18 di oggi contro i reggiani. Al Banca Macerata Forum andrà in scena un match molto importante in chiave salvezza perché si confrontano la terzultima con la penultima: retrocedono in A3 le ultime due. Palmi è in fondo alla classifica con 13 punti, quindi c’è Reggio Emilia con 14, Macerata 18, Cantù 20. È un periodo molto importante e delicato della stagione per i maceratesi che domenica prossima andranno a Cantù che ha 2 punti in più in classifica. Ma adesso c’è da pensare solo al match contro Reggio Emilia e a fare punti. Anche la Conad Reggio Emilia è consapevole dell’importanza della posta in palio e proverà a infliggere la terza sconfitta di fila casalinga alla squadra di coach Castellano. Oggi la formazione di casa dovrà stare attenta a una formazione che annovera Gasparini, Sighinolfi, Guerrini e l’ex Partenio. Macerata vorrà riscattare il passo falso dell’andata quando al PalaBigi è stata sconfitta 3-0, dare continuità al successo di Siena e guardare con ottimismo al futuro. "Serviranno precisione, ordine – è la ricetta di Bara Falla, centrale del Banca Macerata Fisiomed – e dovremo cercare di controllare i ritmi di gioco. Per noi non sono state semplici le settimane prima del match a Siena, ma ne siamo usciti bene grazie al lavoro e all’impegno messo in palestra".

Proprio la vittoria a Siena ha dato un importantissimo segnale perché arrivata grazie a una bella prestazione corale e adesso c’è più che mai voglia di concedere il bis in una partita che mette in palio punti determinanti.