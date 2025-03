Match ball per la Lube a Milano: "Vogliamo chiudere la serie"

Una settimana dopo la finale di Challenge Cup, altro mercoledì speciale per la Lube che alle 20.30 scende in campo a Milano per gara4 dei quarti playoff contro l’Allianz. Ribaltata la situazione col 3-1 di domenica e portatasi in vantaggio 2-1 nella serie, cosa che nei quarti non accadeva dal 2022 e in assoluto da gara1 delle semifinali 2023 proprio contro i meneghini, i biancorossi possono chiudere ogni discorso ed eliminare i rivali. All’Allianz Cloud, una volta PalaLido, Civitanova avrà dalla sua il sostegno di una cinquantina di supporters che, nonostante il giorno feriale, saliranno in Lombardia con pullman o mezzi propri. Gli altri potranno seguire gara4 in tv e in chiaro, perché la partita verrà trasmessa da Rai Sport.

Una volta tanto sono gli avversari quelli spalle al muro e questa cosa andrà sfruttata. Bisognerà fare i conti con la determinazione del gruppo di Piazza che non vuol lasciare la post season e di certo non vuol farlo in casa. Mattia Boninfante anticipa la sfida: "Ci aspettiamo una partita difficile, quando queste due squadre si esprimono al loro livello viene fuori un match combattuto. Gli avversari sono spalle al muro e daranno tutto, noi non ci risparmieremo perché vogliamo chiudere la serie senza il rischio di una gara5. Ogni partita è diversa e non bisogna concedere chance a nessuno, tanto più che finendo prima potremmo ricarburare le energie. Il nostro gruppo ha il vantaggio di avere un equilibrio di fondo e tanti interpreti in grado di emergere nelle difficoltà. Nei momenti più complicati abbiamo risorse e soluzioni per reagire, anche a gara in corso con il supporto della panchina". Si condivide ogni sillaba del 20enne assai più maturo dell’età.

A questo punto della serie, con le squadre che si conoscono a menadito (e già si erano confrontate nei quarti di Coppa Italia, 3-2, in un match dentro o fuori), l’impressione è che soluzioni tattiche alternative non ce ne siano. Contano nervi saldi, cattiveria, fortuna o dettagli, nonché la capacità dei cosiddetti big di fare la differenza. A tal proposito sotto esame Lagumdzija che ha toppato gara3, mentre ad esempio Nikolov ha siglato tutti i punti chiave. Dall’altra parte crediamo che Piazza rimetterà in sestetto Kaziyski. Sarà in declino ma in partite così non puoi non affidarti a KK.

Allianz Milano: palleggiatore Porro; opposto Reggers; schiacciatori Louati e Kazyiski; centrali Caneschi e Schnitzer; libero Catania. A disposizione Zonta, Barotto, Gardini, Otskua, Larizza, Piano, Staforini. All. Piazza.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Chinenyeze e Podrascanin; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Tenorio, Bisotto. All. Medei.