Megabox, adesso rialzati. Con Chieri match caldo

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna in campo oggi alle 17 al PalaMegabox contro la Reale Mutua Fenera Chieri per la quinta giornata del campionato femminile di serie A1. La Megabox è al quinto posto in classifica con 7 punti assieme al Bisonte Firenze, ed è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Wash4Green Pinerolo da cancellare in fretta. L’avversaria ha 3 punti in classifica. Tra le sue fila una ex, Valeria Papa. Gli altri posti 4 sono l’azzurra Loveth Omoruyi (già a Busto Arsizio), l’americana Avery Skinner, al primo anno in Italia, proveniente da Beziers (Francia) e l’altra americana Madison Kingdon (l’anno scorso al THY Istanbul), al palleggio, Chieri ha una big come Ofelia Malinov, con alle sue spalle la ex-Club Italia Rachele Morello. Dice il diesse della Megabox, Alessio Simone: "Chieri è una squadra di alto livello, costruita molto bene e ben messa in campo. Si vede la mano dell’allenatore Bregoli, che è lì da tempo e lavora molto bene. Questa estate hanno dovuto cambiare molto, sostituendo palleggiatrice e schiacciatrici. Malinov si sta integrando, hanno tenuto Grobelna che per loro è un punto di forza". Diretta streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv), Radio Incontro (91.9 e 103), sul sito web (www.radioincontro.com) e sulla pagina Facebook e sulla App.

b.t.