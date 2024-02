"Megabox brava a colpire nei momenti finali dei set"

Busto Arsizio strapazzata. La Megabox Ondulati del Savio torna alla vittoria sbarazzandosi in tre set e nemmeno un’ora e un quarto di gioco contro la giovane formazione piemontese. La squadra di Pistola ha approfittato della propria maggiore esperienza e fatto valere un cinismo determinante nei finali di set, riportandosi al sesto posto in classifica. La lotta per i playoff è sempre più calda. "Non è stata una vittoria facile – commenta coach Andrea Pistola –. Busto sta facendo un buon campionato e non aveva niente da perdere. Sono una formazione composta da tante ragazze giovani che giocano con tanto entusiasmo e quindi ce la siamo dovuta meritare. Abbiamo avuto momenti in cui siamo calati a livello di aggressività, ma nei finali di set, soprattutto nel secondo e nel terzo, abbiamo fatto la differenza sia a livello tecnico-tattico che come atteggiamento". Avanti così, erano tre punti fondamentali che permettono alle tigri di staccare Firenze. "La classifica è positiva – continua – abbiamo quattro punti in più del girone di andata. Del resto devo dire che, a parte la partita con Chieri dove loro hanno giocato molto bene e noi non siamo stati all’altezza di reagire, la squadra sta giocando discretamente da un paio di mesi". Sabato arriva la Savino Del Bene Scandicci alle 18 al PalaMegabox. Dalle 17 si terrà il Tigers Day, una giornata di festeggiamento per la squadra biancoverde, organizzata assieme all’Ente Carnevalesca.

