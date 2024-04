Megabox conferma Pistola. Bici e De Bortoli nel mirino

Era nell’aria, ma ora è ufficiale. Andrea Pistola prosegue il suo lavoro alla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, dopo una stagione positiva sotto tutti i punti di vista: "Avevamo due obiettivi – spiega il tecnico di Ancona –. Il primo era raggiungere la qualificazione ai playoff per la prima volta nella storia, il secondo era creare entusiasmo e avvicinare pubblico alla nostra squadra in una piazza nuova per la Megabox. Entrambi sono stati raggiunti. Abbiamo conquistato i playoff meritatamente, mettendo alle nostre spalle squadre agguerrite come Casalmaggiore e Firenze e combattendo alla pari con formazioni come Pinerolo e Roma che hanno giocato una grande stagione. La squadra è cresciuta molto nel corso dei mesi come livello e qualità di gioco e alla fine i risultati sono arrivati. Nelle ultime partite il palasport era pieno di gente che ha apprezzato quello che la squadra ha fatto".

L’obiettivo del prossimo anno? "Crescere, consolidandoci nella zona playoff e facendo qualche passo avanti sia sotto l’aspetto del gioco che, di conseguenza, dei risultati sul campo". Dopo le conferme delle due schiacciatrici Degradi e Giovannini e dell’opposto Kobzar, le tedesche Kastner e Weitzel, rispettivamente palleggiatrice e centrale sono vicine. Inoltre occhi puntati anche sulla svizzera Storck, opposto. C’è interesse anche per l’opposto albanese Bici e per il libero italiano De Bortoli del Casalmaggiore.

b. t.