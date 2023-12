Megabox, energia Mancini: "Studiamo il fiorentino"

Arriva il Bisonte Firenze. Domani la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia alle 17 ospita la squadra fiorentina per la decima giornata del campionato di serie A1. Il team del presidente Ivano Angeli è reduce della vittoria in trasferta sulla Itas Trento che ha le permesso di appaiare all’ottavo posto a 10 punti la Roma Volley e la Honda Olivero Cuneo. Il Bisonte precede le tigri di due lunghezze.

"La vittoria dello scorso sabato con Trento ci ha fatto molto bene, era da tempo che non facevamo punti e vincere ti porta ad essere più positiva e soddisfatta e questo migliora lo spirito e il morale con cui si lavora in allenamento durante la settimana – così la centrale biancoverde Giulia Mancini –. Ora arriva Firenze che è una squadra molto competitiva con giocatrici di esperienza che giocano molto spinto. Noi ci stiamo allenando tecnicamente e tatticamente per affrontare al meglio la partita. Li stiamo studiando al video, cercando di prepararci al meglio a muro e in difesa per far fronte al loro gioco e individuarne i punti deboli".

La squadra toscana, guidata dall’esperto coach Carlo Parisi mira anche quest’anno alla qualificazione ai play-off, e magari a togliersi qualche soddisfazione in più. Al palleggio c’è la pesarese Ilaria Battistoni, formatasi nel Volley Pesaro, e poi per cinque anni a S. Giovanni in Marignano e tre a Novara; al suo fianco Beatrice Agrifoglio, un anno nelle Marche a Filottrano ed uno a Cuneo con Pistola due stagioni fa. I posti 4 sono la giapponese Mayu Ishikawa, in arrivo dalle Toray Arrows e al debutto nel nostro campionato, quindi la tedesca Lina Alsmeier, proveniente dal Palmberg Schwerin, anche lei al debutto in Italia, la cubana Ailama Cesé Montalvo, tre anni in Russia all’Uralochka e uno al Rapid Bucarest, la svedese Alexandra Lazic, l’anno scorso alla Bartoccini Fortinfissi Perugia assieme a Beatrice Gardini. L’opposto è l’ucraina Anastasiia Kraiduba, alla prima esperienza nel nostro campionato dopo anni in Polonia e Russia.

b.t.