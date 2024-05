Megabox Kosheleva scoprirà nuovi talenti

Era nell’aria da tempo. Ora c’è l’ufficialità. Tatiana Kosheleva diventerà supervisor del settore giovanile della Megabox. Dopo il ritiro dalla pallavolo giocata, la capitana di Vallefoglia intraprende un nuovo percorso. "Il nostro obiettivo – spiega lo stesso martello russo – è diventare più di un club sportivo, un trendsetter, che ampli i suoi confini territoriali e sia un esempio per le giovani generazioni. Uno dei miei nuovi compiti in Megabox sarà occuparmi del settore giovanile. Il mio ruolo sarà quello di creare una metodologia di lavoro finalizzata allo sviluppo della personalità dei giovani atleti. Vogliamo fornire ai futuri giocatori di pallavolo i veri valori dello sport: disciplina, aggregazione, inclusione e non solo vittorie, medaglie e coppe. Vogliamo dare ai bambini l’opportunità di crescere e anche di diventare grandi giocatori e raggiungere gli obiettivi più ambiziosi. Alcune nostre giocatrici sono state convocate dalla nazionale Italiana. Sul loro esempio e su quello di campionesse che indosseranno nelle prossime stagioni la divisa della Megabox, possiamo far crescere nuove generazioni di atleti che rappresenteranno la nostra città e il loro paese. Durante la mia carriera pallavolistica, ho vinto tutte le medaglie più significative tranne una, la medaglia olimpica. Voglio mettere al servizio di questo club la mia esperienza e professionalità con l’obiettivo di crescere nuovi talenti che possano ambire anche al sogno olimpico".

Una nuova vita per una giocatrice che è esempio in campo e fuori: "Dopo vent’anni da giocatrice cambia la giornata, cambia la gestione del tempo. Ma nella nuova realtà porterò la mia esperienza, i miei metodi, la mia energia". La conferenza stampa nella sede di Confindustria è anche stata l’occasione per presentare il nuovo acquisto del club biancoverde. La centrale Alice Torcolacci (foto con Angeli e Kosheleva), 1.84, nata ad Urbino, classe 2000, gemma cresciuta nel fertile vivaio della provincia di Pesaro e poi affermatasi nella gloriosa Teodora Ravenna, con la quale ha disputato ben cinque campionati in A2. Nelle ultime due stagioni Alice ha giocato in A2 nella Valsabbina Brescia, sfiorando nel 2023 la promozione in A1, sfuggita solo in una combattuta finale con la Itas Trentino. "Per me è stato motivo di grande orgoglio essere stata chiamata da una società solida e competitiva come quella di Vallefoglia. Troverò l’ambiente giusto per esprimermi, crescere e per potermi mettere alla prova in un campionato superiore rispetto a quelli nei quali ho giocato. Inoltre, potermi confrontare con delle atlete di altissimo livello è impagabile. Lavorerò duro ogni giorno per farmi trovare pronta per aiutare la squadra. Dopo tanti anni passati fuori, la vicinanza a casa mi darà ancora più energie". La Torcolacci non sarà l’unica pesarese che torna a casa. "In cantiere abbiamo altri colpi di mercato riguardanti giocatrici del nostro territorio", avvisa il presidente Ivano Angeli che conclude: "Vogliamo alzare l’asticella con giocatrici anche pesaresi che tornano dopo esperienze importanti in altre società".

Beatrice Terenzi