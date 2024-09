Megabox Levski Sofia, consenso bulgaro

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia svolgerà il suo primo allenamento congiunto venerdì 6 settembre alle 16.30 al PalaDionigi di Montecchio con la Balducci Macerata, iscritta al campionato di A2. Accanto al lavoro svolto dalla squadra di A1, è in pieno svolgimento la fase di preparazione delle squadre del settore giovanile della società pesarese, quest’anno al via per la prima volta anche nel campionato di B2. È in questo programma che si inserisce il Camp svolto a Carpegna da 30 giovani atlete delle squadre di serie B2, serie D e Prima divisione. Al fianco delle ragazze, un nutrito staff di 8 allenatori, capeggiato dalla responsabile del settore giovanile Tatiana Kosheleva.

È proprio la campionessa russa a raccontare l’esperienza: "Il Camp sportivo è sempre un momento speciale per un atleta. È piacevole quando sei giovane, la tua squadra è composta da amici, ti senti parte di una famiglia e hai l’opportunità di trascorrere del tempo insieme. Ovviamente la cosa più significativa è allenarsi al meglio e lavorare su varie sfumature tecniche durante questi giorni di Camp. Abbiamo usato questo tempo per stare insieme e fare squadra condividendo con tutte le nostre giovani atlete i valori che sono alla base del nostro club e inseguendo insieme il nostro obiettivo per questa fantastica stagione. Mi sono innamorata dell’atmosfera del nostro club e dell’umore della squadra. Questo tempo insieme ha mostrato molti dei nostri punti di forza e momenti in cui dovremmo crescere. Gli allenatori sono sempre onesti con i giocatori e sono lì per supportare le ragazze e rallegrarsi del loro successo. Adesso stiamo creando l’atmosfera per l’intera stagione e voglio ringraziare ogni giocatrice per la sua perseveranza e voglia". In occasione dell’allenamento, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la prossima stagione: vendita anche su Liveticket (www.liveticket.it/evento.aspx?Id=504862) e nel negozio ProdiSport di Pesaro (largo Ascoli Piceno 5/7). Inoltre sabato alle 17.30 al PalaDionigi di Montecchio (via Mazzini, 20) la schiacciatrice della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia Gaia Giovannini, campionessa olimpica con la nazionale azzurra, incontrerà la stampa nell’ambito del Vallefoglia Challenge. Infine Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Levski Sofia hanno avviato una collaborazione tecnica che ha visto la sua prima tappa la scorsa settimana, con la presenza a Vallefoglia di quattro giovani atlete della squadra bulgara: Dariya Ivanova, schiacciatrice del 2003; Ivanina Malinova, centrale del 2005; Chiara Andonov, palleggiatrice del 2006; Michaela Stoyanova, opposta del 2005. A questo proposito il presidente Ivano Angeli dice: "Teniamo molto alla collaborazione avviata con il Levski Sofia, squadra importante di una nazione che ha una grande storia nel volley maschile e femminile.

b. t.