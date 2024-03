Megabox oggi a Cremona. Pistola: "Niente sorprese"

Confronto diretto in chiave playoff per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che oggi alle 18 affronterà a Cremona nel penultimo turno della stagione regolare le padrone di casa della Trasporti Pesanti Casalmaggiore, none in classifica a sei lunghezze dalle tigri, al momento settime. In palio, punti decisivi ai fini della qualificazione ai play-off, cui partecipano le prime otto classificate. Alla Megabox basterebbe un punto nelle prossime due partite per guadagnare il pass per i playoff. Quanto a Casalmaggiore le speranze di qualificazione passano per una doppia vittoria sulle tigri e nella giornata conclusiva sul campo di Chieri.

La penultima giornata di campionato propone per le altre dirette concorrenti della Megabox trasferte non facili: sabato sera Pinerolo sarà a Conegliano, mentre domenica Roma sarà a Scandicci. In classifica, Megabox, Pinerolo e Roma sono appaiate a quota 34, mentre Casalmaggiore è a 28: quattro squadre per tre posti in palio. Così presenta la partita l’allenatore della Megabox Andrea Pistola: "A Casalmaggiore sarà una partita molto difficile, da giocare con il piglio giusto e senza distrazioni per non avere sorprese. Loro sono in un ottimo momento e stanno giocando molto bene, hanno dimostrato di esre una squadra di buon livello. Quanto a noi, abbiamo necessità di prendere punti per non rimandare il verdetto sulla partecipazione ai playoff all’ultima gara con Milano, ci meritiamo questo traguardo ma dobbiamo conquistarlo con determinazione a cominciare dalla gara di oggi".

La stagione regulare dunque si chiude con la terza forza del campionato che verrà a fare visita alla squadra di Vallefoglia sabato 24 marzo alle 17. Per l’incontro è prevista una bella affluenza di pubblico. Sono già in vendita i biglietti. Tra le fila delle lombarde c’è la campionessa Egonu che ogni volta che gioca attira tanti appassionati di pallavolo.

b.t.