Megabox, tutto rimandato. I playoff sono a un punto

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia perde dopo un ottimo avvio il confronto diretto con la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che dimezza il distacco dalla zona play-off. Un risultato che non ci voleva e che sotringe tutto l’ambiente a pazientare ancora per conquistare l’agognato traguardo degli spareggi scudetto. Infatti i verdetti sono rimandati all’ultima giornata, quando le tigri riceveranno la visita della Allianz Milano, Casalmaggiore sarà a Chieri, Roma riceverà la visita della Igor Gorgonzola Novara e Pinerolo ospiterà Trento.

L’allenatore Andrea Pistola analizza così l’ultima partita: "Siamo partiti bene, poi loro sono cresciuti molto e noi non siamo riusciti a tenere il loro passo e ci siamo demoralizzati. Non abbiamo avuto la forza di dare una svolta alla partita, ma bisogna dare merito alla nostra avversaria, che ha disputato un girone di ritorno super. Noi potevamo fare sicuramente meglio, questo è certo. Loro hanno saputo trovare nuove soluzioni in attacco e noi non siamo stati in grado di reagire e a rimettere in discussione la partita".

Anche Gaia Giovannini fa il punto sulla situazione: "Siamo partite decisamente bene, poi abbiamo avuto un calo impressionante. Da quel momento in poi loro sono state molto più determinate in tutti i fondamentali, a partire dalla battuta e dalla ricezione. Noi dovevamo rischiare un po’ di più, loro del resto hanno confermato di essere in grande forma".

La Megabox Ondulati del Savio tornerà in campo domenica 24 marzo alle 17 al PalaMegabox contro la Allianz Vero Volley Milano nell’ultima giornata dalla stagione regolare. Per conquistare i playoff è necessario conquistare almeno un punto e la squadra di Vallefoglia ha tutte le carte in regola per farcela. Contro la formazione di Paola Egonu sarà complicato, ma non impossibile e bisognerà avere un occhio anche ai risultati degli altri campi. Intanto per la partita di domenica ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni.

b.t..