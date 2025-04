Megabox Vallefoglia sfida Reale Mutua Fenera per la Challenge Cup

Momento storico. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia gioca oggi alle 20 al PalaFenera di Chieri contro le padrone di casa della Reale Mutua Fenera la finale dei Play-off per la qualificazione alla Challenge Cup, terza coppa europea per importanza dopo la Champions League e la Cev Cup. Per le tigri (foto l’esultanza Weitzel e Bici) si tratterebbe della prima esperienza internazionale della propria storia, ma l’avversaria è una delle migliori squadre del campionato, da tempo attestatasi alle spalle delle quattro big (Conegliano, Milano, Scandicci e Novara).

Durante la stagione regolare, la squadra piemontese ha battuto due volte la Megabox (3-1 in casa e 3-2 a Pesaro). Il fattore campo, inoltre, avrà certo il suo peso: ma la squadra di Andrea Pistola arriva lanciatissima alla partita (tre vittorie consecutive), e soprattutto senza niente da perdere. Queste le parole del direttore sportivo delle biancoverdi Alessio Simone: "Sarà una sfida difficile, giochiamo contro la quinta forza del campionato, che ha giocatrici di alto livello come Skinner e Buijs. Siamo all’ultima partita della stagione, e incontri del genere sono indecifrabili, perché dipendono molto da stato di forma, energia, motivazioni. Di sicuro noi ci crediamo e abbiamo tantissima voglia di arrivare sino in fondo: dobbiamo dare l’ultimo colpo di reni". Così invece il libero Chiara De Bortoli: "Andiamo a Chieri con tante certezze e tanta voglia di far bene. Sabbiamo che il loro è un campo tosto, lo è in campionato e lo sarà anche domani. Speriamo di dare loro filo da torcere, noi ci proviamo e ci crediamo tanto".

Gaia Giovannini, migliore giocatrice contro Pinerolo, invita a ripartire dall’ultima gara: "Sono davvero felicissima della partita che abbiamo fatto, siamo state un bellissimo gruppo tutto l’anno e lo abbiamo confermato anche con Pinerolo, partite del genere fanno bene al cuore. Sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto durante tutto l’anno, ci meritiamo di continuare questo sogno perché abbiamo lavorato sodo tutto l’anno e contro Chieri proveremo a mantenere lo stesso spirito e a conquistare il pass per la Challenge Cup".

