Megabox Weitzel: "Sono qui per vincere"

Prende forma la nuova Megabox che nel prossimo campionato di serie A1 vuole punta più in alto. Dalla Germania approda a Vallefoglia la nuova centrale, giovane e di talento. E’ Camilla Weitzel, 1.95, nata nel 2000 ad Amburgo, in Italia da tre stagioni con la Reale Mutua Fenera Chieri dopo essersi formata in patria all’Olympia Dresden e poi al Dresdner, con il quale si è aggiudicata un campionato tedesco e due coppe nazionali. Con Chieri ha disputato tre ottime stagioni, portando la squadra alla conquista della Wevza Cup 2022, della Challenge Cup 2022/23 e della CEV Cup 2023/24. In nazionale Camilla ha fatto parte delle formazioni giovanili Under 18, Under 19 ed Under 20, ed ora è alla Volley Nations League ad Antalya, dove affronterà anche la nazionale azzurra (inclusa la sua neo-compagna Alice Degradi) nel primo appuntamento della competizione. "Ho scelto Vallefoglia, perchè mi piace la visione e il modo di lavorare di questa squadra – dice –. Non vedo l’ora di lavorare tanto in campo e raggiungere gli obiettivi e le ambizioni insieme. Il livello del campionato italiano è uno dei più alti del mondo. Ogni partita è una sfida intensa, può sempre succedere di tutto. Mi piace tanto vivere in Italia. Soprattutto, il cibo è buonissimo, ma anche la gente è molto gentile. Anche la lingua mi interessa. Nel mio tempo libero mi piace molto leggere e cucinare. Sto studiando anche psicologia ed economia".

Una ragazza quindi impegnata anche fuori dal campo di gioco. Con interessi e soprattutto con un’ampia cultura. Un modello che si conforma pienamente in linea con l’idea e lo spirito della società del presidente Ivano Angeli. Anche il direttore sportivo Alessio Simone è soddisfatto: "È una ragazza molto giovane che non scopriamo certo noi, viene da buonissime esperienze a Chieri e con la sua nazionale, nella quale gioca sin dai tempi delle rappresentative giovanili ed ora nella nazionale maggiore. Fisicamente è molto interessante, forte a muro e in attacco, molto eclettica: per noi è stato un bel colpo riuscire a prenderla, visto che dovrà sostituire un’atleta del valore di Aleksic. È una ragazza molto solare, si è mostrata subito entusiasta del nuovo progetto e noi siamo molto felici di averla con noi". Ma le novità in casa Megabox non finiscono qui. Presto dovrebbero essere ufficializzate anche Kastner, anche lei tedesca, che ricoprirà il ruolo di palleggiatrice, l’opposto svizzero Storck e l’albanese Bici anche lei opposto. b. t.