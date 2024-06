Merazzi resta alla Lube: "Felice per il rinnovo"

Con qualche giorno di anticipo rispetto al calendario l’estate è finalmente esplosa e mentre fuori il sole inizia a picchiare invitando alla spiaggia e a tuffarsi in mare, al chiuso dell’Eurosuole Forum c’è Max Merazzi che "picchia" forte sui tesserati della Lube (pochi in questo periodo, molti sono impegnati con le nazionali) al lavoro in sala pesi. Fabio Balaso è stato visto da queste parti, il libero non è stato convocato dal commissario tecnico De Giorgi per l’ultima tappa della Nazionale alla VNL e sta tenendosi in forma, con vista sulle Olimpiadi, proprio a Civitanova. Supervisionato dall’ormai storico preparatore atletico biancorosso. Sì perché Merazzi è alla vigilia della sua 14ª annata con il club ed ha appena firmato un rinnovo biennale.

"Sono felice di avere rinnovato, non è retorica – esordisce Merazzi – sono legato a questa società da molto tempo e so bene quanto sia facile riproporre l’unione quando si vince, rilanciare l’intesa in fasi di ricostruzione ha un sapore diverso. Sentire la fiducia del club è davvero stimolante. Stranamente in questo 2024/25, dopo un avvio di preparazione a ranghi ridotti, avremo l’intero gruppo disponibile quasi un mese prima rispetto all’inizio della massima serie perché le Olimpiadi si chiuderanno l’11 agosto e la SuperLega comincerà a fine settembre. Dopo un periodo indispensabile e sacrosanto di riposo, tutti i nostri tesserati saranno con noi. Un minimo di tre o quattro settimane di attività con i Nazionali è tanta roba per me – continua – riusciremo così a studiare un programma adeguato per ognuno. Il roster dello scorso anno era eterogeneo, ma a parte un problema invalidante a Nikolov nell’ultimissima fase della stagione e un fastidio di alcune settimane per Zaytsev non ci sono state grandi criticità".

Uno sguardo al recente passato. "A condizionare la stagione sono stati tre passi falsi: nella gara secca dei quarti di Coppa Italia, in gara5 dei quarti Scudetto, il più grande rammarico, e nella doppia semifinale di Champions. Io avevo preparato il team con l’ambizione di arrivare alla finale tricolore e la squadra nella volata dei Playoff 5° Posto ha dimostrato di essere in discrete condizioni con un filotto conclusivo di vittorie. Sarà cruciale in questo nuovo capitolo, con elementi così giovani, giocare convinti di arrivare in fondo in tutte le competizioni perché – conclude Merazzi – uno dei processi per formare giocatori vincenti è coltivare una mentalità da campioni".