Lube sfida Sir Perugia al PalaBarton: chi andrà in finale scudetto contro Trento?

Facci sognare Lube! Oggi alle 20.30 il PalaBarton Energy è il centro della pallavolo italiana e non solo, il palazzetto di Perugia, tutto esaurito con circa 5.000 spettatori, sarà teatro di gara5, l’ultima in questa semifinale playoff tra Sir e Lube, le duellanti d’Italia. La "bella" decreterà chi tra i campioni d’Italia e Civitanova è la migliore e giocherà la finale scudetto contro Trento che attende l’avversaria per il tricolore da una settimana esatta. Ancora una volta la Lube nei playoff ha sfoderato la capacità di non arrendersi mai, anche adesso che ha una rosa particolarmente giovane, segno che è insito nel Dna. Da 2-0 per gli umbri a 2-2, un capovolgimento totale perché si è passati dal 3-0 Sir di gara1 al 2-3 di gara2, quindi il 2-3 biancorosso a Perugia e il 3-0 del team di Medei. Via via la Lube è diventata sempre più bella mantenendo un duplice atteggiamento, cioè determinazione e grinta ma pure entusiasmo e leggerezza. Una squadra senza paura contro il team candidato al tricolore e di sicuro una squadra. Oggi sarà seguita e incitata da oltre 250 tifosi (per gli altri diretta su Rai Sport) a caccia di una delle imprese più grandi nella storia del club perché, nonostante tanti duelli al punto da coniare l’espressione derby d’Italia (4 finali consecutive dal 2018 al 2022), mai la Lube si era trovata così sfavorita e inesperta contro Perugia. A dare ulteriore carica infine il ritorno lampo di Balaso, capitano anche nell’esempio e vero robot essendo rientrato a meno di 20 giorni dall’operazione alla mano. Oggi sarà titolare o almeno inizialmente si continuerà con Bisotto, ormai una sicurezza e Mvp in gara4 (spaziale anche Nikolov da 14/18)? Con l’arrivo del fanese Lorenzetti Perugia l’anno scorso si è sbloccata mentalmente cancellando gli harakiri del passato e trionfando in ogni competizione disputata. Domenica però Giannelli e compagni sono apparsi insicuri (patron Sirci ha parlato di "ritrovare fiducia in noi stessi"), spazientiti ed hanno sbagliato tanto senza trovare alternative, male ad esempio i subentrati Ishikawa e Herrera. La Sir aveva la pressione addosso già prima di gara1 essendo favorita, figurarsi questa sera e vedremo se l’aria di casa e il calore dei tifosi basteranno per ri-volare in finale.

Le probabili formazioniSir Susa Vim Perugia: palleggiatore Giannelli; opposto Ben Tara; schiacciatori Semeniuk e Plotnytskyi; centrali Solè e Loser; libero Colaci. A disposizione Zoppellari, Herrera, Cianciotta, Ishikawa, Usowicz, Candellaro, Piccinelli. All. Lorenzetti.Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Gargiulo e Chinenyeze; libero Bisotto. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Podrascanin, Tenorio, Balaso. All. Medei.