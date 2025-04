Volley Altotevere chiude la stagione con il quinto posto e annuncia azionariato popolare

SAN GIUSTINO – Si è chiusa ufficialmente la stagione della Volley Altotevere per quanto concerne la prima squadra che ha conquistato il quinto posto nel campionato di serie A3 maschile e la semifinale dei play-off promozione. Tante le persone presenti, l’amministratore delegato Claudio Bigi ha esordito così: "Un ringraziamento ai giocatori per la fantastica annata disputata e il divertimento che ci hanno regalato e sono grato anche agli staff tecnici e sanitario, a tutti i collaboratori per l’impegno che hanno garantito e anche a quelle persone che non si vedono mai, ma che senza il loro apporto non avrebbero reso possibile il raggiungimento di determinati traguardi. Mi auguro che sempre più persone si avvicinino al Volley Altotevere, anticipo fin da ora che presto passerà una modifica allo statuto tale da favorire l’azionariato popolare". Al microfono capitan Niccolò Cappelletti (nella foto) ha detto: "Un’annata che mi ha fatto crescere anche a livello personale e nella seconda parte del campionato siamo stati protagonisti di un cammino esaltante che non avevo mai fatto in precedenza". È stato poi il turno degli allenatori Marco Bartolini, Mirko Monaldi e Davide Marra, dai quali è emerso come la forte unità del gruppo, dentro e fuori la palestra, sia stata in primis la giusta medicina per dare la svolta decisa a questo campionato. Dal direttore sportivo Valdemaro Gustinelli un appello a sostenere società e squadra.