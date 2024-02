Mercato. A Piacenza piace lo schiacciatore canadese Maar

Un anno fa di questi tempi l’Halkbank Ankara si rinforzò per la parte decisiva della stagione acquistando Jaeschke e lo schiacciatore fu un fattore nella doppia sfida dei quarti di Champions che costò l’eliminazione della Lube. I turchi potrebbero di nuovo essere avversari di Civitanova nei quarti se riusciranno a superare i polacchi dello Zaksa tre volte di fila campioni europei. Intanto hanno ingaggiato l’alzatore Blankenau, finora in forza al Paok Salonicco, per una squadra che vanta fuoriclasse come Abdel Aziz e il funambolico Ngapeth. A proposito di atleti canadesi, le ultime di mercato danno lo schiacciatore Maar (ora a Monza) futuro giocatore di Piacenza. Gli emiliani al pari della Lube stanno per rivoluzionare il reparto dei martelli perché Leal è in uscita e Lucarelli avrebbe ricevuto un sontuoso biennale dal Giappone. Piacenza starebbe trattando il ritorno dell’ex Trento Kovacevic.

an. sc.