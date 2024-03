Mercato. Anzani verso Modena, a Civitanova in arrivo il talentuoso Gargiulo

L’ipotesi ventilata dal sito Volleyball di un trasferimento delle Superfinals è tramontata, perché fresca fresca è la comunicazione della Cev di Antalya quale sede delle finali di Champions League uomini e donne. Si giocherà all’Antalya Sports Hall, impianto da 10.000 spettatori. La Lube purtroppo non ci sarà e forse non ci sarà più Simone Anzani in maglia Lube. Potrebbero diventare due infatti i giocatori di Civitanova destinati a giocare al PalaPanini. Dopo De Cecco che saluterà nonostante abbia prolungato il contratto fino al 2026 (a quanto pare le parti avrebbero raggiunto l’accordo per la risoluzione del vincolo), potrebbe finire a Modena anche il centrale classe 1992. Settimane fa si era parlato dell’interesse di Modena per Diamantini che è in scadenza di contratto e su questo fronte al momento tutto tace, ma a quanto pare il nuovo tecnico Giuliani avrebbe richiesto il nazionale azzurro per sistemare il reparto di mezzo che effettivamente è un po’ deboluccio. In caso di addio di Anzani, sotto contratto fino al 2025, la Lube perderebbe un elemento assai amato dai tifosi ed un perno della squadra, centrale di valore ed esperienza. A quel punto punterebbe tutto sull’esuberanza di Chinenyeze e come italiano ha individuato in Giovanni Maria Gargiulo il nuovo centrale per il sestetto. Non è forse conosciutissimo ma il classe 1999 di Taranto è un atleta decisamente interessante che, proprio nei due confronti contro i biancorossi, ha avuto numeri notevolissimi (27 punti in due gare, 7 muri e sempre sopra il 70%). Gargiulo ha chiuso la regular season 13° per muri/set e 13° nella media comparata tra i centrali, ottavo Chinenyeze. L’affare è dato per chiuso, sarebbe un’operazione in stile Chinenyeze, acquistando cioè un giocatore che sembra prossimo a diventare un top del ruolo.

Andrea Scoppa