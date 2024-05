Mercato. Idea Podrascanin per la formazione civitanovese

E se fosse un grande ex a completare la rosa del prossimo anno? La Lube del Medei-bis è praticamente ultimata e solo nel reparto dei centrali rimane un tassello da sistemare. Lunedì il dg Cormio ci ha detto che il quarto (gli altri tre Chinenyeze, Larizza e arriverà Gargiulo) elemento sarà giovane ed in effetti a noi risulta bloccato un brasiliano. Il nome al momento è top secret ma si tratterebbe di un atleta di prospettiva che milita nel campionato sudamericano. Tuttavia nelle ultime ore sta prendendo corpo un’operazione intrigante e in questo caso il nome c’è, d’impatto, perché parliamo di Marko Podrascanin. Già alla Lube dal 2008 al 2016 (capitano), ha appena salutato Trento siglando il muro che ha fatto vincere all’Itas la Champions League e sembrava vicino al trasferimento a Modena o a Verona. Non ha però firmato con nessuna delle due… La Lube gli avrebbe proposto il contratto per chiudere la carriera (Podrascanin è del 1987) nonché un futuro da dirigente nel club. La trattativa potrebbe dipendere dalle Olimpiadi. Sì perché il centrale sogna di parteciparvi con la Serbia ma in caso di mancata qualificazione avrebbe il tempo a disposizione per effettuare le pratiche burocratiche necessarie a diventare cittadino italiano. Un passaggio che rappresenterebbe un vantaggio tecnico importante per la Lube. Si tratterebbe del secondo atleta “anziano“ del gruppo oltre a Orduna (vice Boninfante) e l’operazione non tradirebbe la politica della linea verde, anzi Podrascanin sarebbe chioccia ed esempio per gli altri tre centrali tutti giovani.

Andrea Scoppa