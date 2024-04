Mercato. Juantorena lascia Modena. Piace a Monza

Oggi alle 15.15 riprende la finale Scudetto, con gara2 che alla Opiquad Arena di Monza vedrà la Mint riprovarci contro la favorita Perugia. La Sir giovedì ha vinto 3-1 il primo atto, macinando muri (14), anche se i brianzoli hanno più di un rimpianto per le occasioni perse sia nel primo set sia nel finale. Diretta su Rai Sport. A proposito di Monza, giungono ulteriori conferme circa il possibile approdo di un ex capitano biancorosso proprio nella squadra che eliminato la Lube nei quarti tricolore. Parliamo di Osmany Juantorena. Di sicuro lo schiacciatore lascerà Modena (così come Bruno che tornerà in Brasile) e sembra si sia accordato con Monza nonostante coach Eccheli andrà a perdere gran parte del sestetto: in partenza Loeppky, Galassi, Maar e Takahashi. Una rosa che rischia di indebolirsi tanto, però a stimolare Juantorena, 39 anni ad agosto, è la partecipazione alla prossima Champions League.

an.sc.